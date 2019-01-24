黃淑儀一月初完約無綫離巢　除咗《吾淑吾食》仲有咩經典？

大家還記得《吾湯吾水》、《吾淑吾食》嗎？資深藝人黃淑儀（Gigi姐）近年為無綫拍攝了多個飲食節目，教觀眾煲了不少靚湯、煮了多道精巧家庭小菜，更走遍世界各地搜羅當地食材，成為賢妻良母的代言人。而劇集方面，Gigi姐亦多演出「媽媽」的角色，例如《三個女人一個「因」》、《巴不得媽媽...》、《醋娘子》、《拆局專家》等，而這亦始源Gigi姐在2000年開始真正復出、重投無女綫懷抱與李克勤、梁漢文演出《廟街‧媽‧兄弟》開始。可惜最近這位「御用媽咪」已經完約，黃淑儀回覆《香港01》記者：「一月初剛完。」

Gigi姐的兒子徐肇平現時亦已投身香港娛樂圈，曾在明珠台擔任主持，參演過劇集《殭》，之後亦曾為ViuTV拍攝劇集《身後事務所》。

（視覺中國）

與汪明荃、李司棋齊名 合稱「無綫三大花旦」

其實Gigi姐在成為「賢妻良母」之前，在1970至1980年代曾經是無綫的當家花旦，與汪阿姐和司棋姐合稱「無綫三大花旦」。Gigi姐1968年畢業於麗的電視第二期藝員訓練班，期後即轉投無綫，參演劇集《夢斷情天》擔任第一女主角。雖然之後有一段時間她又回到麗的電視拍攝了好幾部劇集作品，但1975年又重返無綫，1976年更與鄭少秋、汪明荃、李司棋合作拍攝劇集《書劍恩仇錄》成就經典。1981年，Gigi姐與醫生徐景清結婚後開始淡出娛樂圈，1983年更移居加拿大後幾近息影。直至2000年獲無綫邀請演出《廟街‧媽‧兄弟》後開始又再踏上「賢妻良母」之路，期後轉戰飲食節目拍攝《吾湯吾水》大受歡迎，除了總共製作了3輯之外，後繼還有《住家廚神》以及《吾淑吾食》等教煮食節目，當時的迴響絕對不亞於肥媽的煮食特輯。Gigi姐還推出了多本個人食譜，深受家庭主婦的愛戴。

汪明荃、黃淑儀、李司棋合稱「無綫三大花旦」。（網上圖片）

《夢斷情天》。（網上圖片）

1976年《書劍恩仇錄》齊集無綫三大花旦。(網上圖片)

完約待續

雖然Gigi姐與無綫的合約已經告一段落，但其實她仍有已完成的作品未出街，例如由楊明和高海寧主演的《婚姻合伙人》以及由黃智賢及陳煒主演的《好日子》仍未播放，而Gigi姐亦是演出媽媽的角色，還望能在劇集推出時的宣傳活動上能夠捕捉到她的足跡。