朴有天被懷疑會消滅吸毒證據　韓國警方申請事前拘捕令

韓國男團JYJ成員朴有天近日再度是非纏身，前未婚妻黃荷娜稱被朴有天誘使吸食冰毒，而MBC的新聞節目亦多次報道朴有天吸毒的新聞。朴有天的律師昨日（22/4）就相關報道，向MBC申請了停播和損害賠償，強調MBC作虛假報道。另一方面，警方今日（23/4）就朴有天吸毒案申請事前拘捕令。

朴有天早前舉行記者會，否認誘使黃荷娜吸毒。（視覺中國）

朴有天月中接受警方調查，今日警方向檢察機關申請了對朴有天的事前拘捕令。（Viu《K1頭條》提供）

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京畿南部地方警察廳毒品調查隊今日上午以涉嫌違反《毒品管理相關法律》爲由，向檢察機關申請了對朴有天的事前拘捕令。早前MBC報道，朴有天曾透過自動櫃員機向毒販匯款。雖然朴有天方面稱，受到黃荷娜的委託，才向有關方面匯款，警方相關人士仍表示：「從朴有天一直否認嫌疑的情況來看，他可能毀滅證據，因此申請了事前拘捕令。」不過，警方尚要等待國立科學調查研究院的驗毒結果，才會決定是否執行拘捕令。

此外，警方認為朴有天和黃荷娜陳述不一殃，原本計劃朴有天和黃荷娜作當面對質，惟警方今日表示，兩人對質對調查毫無意義，因此決定取消有關計劃。