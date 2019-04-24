J2人妻女神梁芷珮計劃帶團遊意國：試吓水溫！

J2旅遊節目《潮什麼》系列主持梁芷珮（Christy）多年來，一直深受網民歡迎。身為三名子女之母的她依然樣靚身材正，更被封做「J2人妻女神」！正在播出的《意大利潮什麼》Christy就繼續帶大家玩轉意大利，到訪意國十三個城市，令不少觀眾都郁郁想訂機票！Christy日前就在IG順意民意，計劃開團帶大家去旅行，短短幾小時已經收了超過30個私訊話帶興趣參加，認真厲害！

Christy接受《香港01》訪問時就透露因為一直好多人問她會否帶團，她稱：「仲係初步階段，試水溫睇吓係咪真係咁多人想跟我去玩！其實一路都好多人問我會唔會帶團，因為我好多節目嘅內容好多人都話去唔到。我都一路都有諗法，但就未正式去籌備，咁啱呢一排我去完北歐返嚟，好似有啲時間可以試吓，真係越嚟越多人問我，所以先有呢個構思！」

Christy透露自己最近剛完成北歐的拍攝！（IG圖片）

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問到Christy怕不怕帶團會辛苦，她就稱不會：「我唔怕辛苦，因為我覺得好好玩。我平時拍節目真係我同我老公諗晒所有所有嘅嘢，由開頭諗地方，揀乜嘢內容啦，聯絡啦，去到現場拍嘢，除咗有人幫我哋剪片之外，其他所有前期同後期都我哋兩個自己搞，雖然好多嘢做，但我一啲都唔覺得辛苦，因為好難得會有一份咁好嘅工。你叫我坐喺office朝九晚五未必可以咁enjoy，呢一個真係寓工作於娛樂。好似我哋最長去30幾40日，完成一日假都冇得放，日日朝早7點出去拍嘢，夜晚9、10點先返嚟，返去酒店再入片，但我哋都好enjoy好開心。」

旅行團計劃仍是初步階段！（IG圖片）

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除了帶團外，Christy亦計劃出旅遊書：「其實好早有人叫我出，但嗰陣出版商想我出亞洲，我唔熟所以就推咗。有時間我會出關於歐洲旅遊書。（會唔會出寫真？）寫真就冇謂，一把年紀仲出咩寫真，出有資訊性嘅旅遊書好過啦。」而Christy亦計劃做KOL，她稱：「我會拍做gym video，因為想做多啲啲人好有興趣，成日會問我嘅嘢。（幾時開始做gym？）呢幾年開始做gym，11月拍新劇《她·她·她的少女時代》先做好密，幾乎每日都去做，就算唔做gym都會boxing或者跑步。因為喺劇入面做曹永廉嘅情人，仲要衣着都幾貼身，所以努力練腹肌。（怕唔怕KOL競爭大？）唔怕，因為每個人都有各自方法，我自己心態都唔睇到咁大，因為我每日都會做運動，只係叫老公拍埋，修剪睇靚少少等人容易啲睇，有興趣咪睇囉，覺得冇用嘅咪唔好睇囉！」

生完3個，竟然可以keep成咁...（IG圖片）

Christy和阿廉有大量對手戲！（IG圖片）