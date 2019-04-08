J2旅遊節目主持梁芷珮性感出鏡：唔通着樽領去潛水咩！

如果你有經常留意收看TVB的旅遊節目，應該不會對梁芷珮（Christy）這個名字感到陌生。長相甜美的Christy由2017起已經一口氣拍了《美國潮什麼》、《加拿大潮什麼》、《法國潮什麼》、《西班牙潮什麼》四個旅遊節目，可以說是「潮什麼」系列的專屬主持人！而她經常在節目性感上陣，受不少網民熱烈吹捧。近日J2女神又有新作，擔任新一輯《意大利潮什麼》的主持，再次引起熱烈討論。

Christy經常在IG分享性感泳裝照。（梁芷珮IG）

Christy透露在意大利逗留了40日，很多行程都是由攝影師老公Ken和自己一起編排，亦有「捐窿捐罅」問當地人意見去發掘一些先有人知的地方！旅程中當然不乏驚險事蹟，她大爆於意大利坐林寶堅尼時差點出意外：「架車直情快到好似過山車咁，令到我啲頭髮飛到癲咗，我老公負責揸航拍追住我嚟行，點知就係架車行得太快，佢想嘗試放慢架機點知撞咗落棵樹度！」

Christy與老公Ken結婚15年，依然非常之sweet！（梁芷珮IG）

不過原來唔講唔知，經常在鏡頭前或社交網站上大晒bikini照的她，原來已經是3個小朋友的媽媽！但36歲的她依然擁有fit爆身形，更練出腹肌！她笑言其實對自己要求很高：「我為咗我個body真係非常之努力㗎！我喺香港嘅話都會每日去做gym，但係每日去唔到我都會隔日去！最癲嘅時候我會一日做兩次運動添！」（拍節目着咁性感老公唔介意？）「唔通着樽領潛水衣去潛水咩，正常嘅！又唔係賣弄性感，我覺得ok嘅！」

Christy表示自己差不多每日都會去做gym保持身形。（梁芷珮IG）

由於工作需要，Christy和老公經常都要周圍飛，她笑言三個小朋友都已經習慣了：「因為我要咁樣先賺到錢養家，如果唔係冇飯食！我爸爸媽媽都會幫手睇，屋企又有個好好嘅工人姐姐照顧。但我哋唔駛絕對做嘢嘅時候都會陪住佢哋。」她坦言自己雖然周遊列國，不過就很難帶子女到這麼多地方：「遠啲最多都係美國加拿大，近嘅話就日本居多。係唔係好多地方？又唔係實在咁多！」她坦言不介意帶住小朋友出鏡拍節目，不過就要視乎他們合不合作。

Christy共有3個小朋友，包括5歲女兒，和兩個分別7歲和14歲的兒子。（梁芷珮IG）

「潮什麼」系列已經來到第五輯，會不會覺得悶？Christy笑言：「唔會，呢個世界實咗太大，有好多地方可以繼續去！」她透露「潮什麼」系列仍然陸續有來，7月將會播出「北歐篇」，帶大家到冰島、芬蘭等地。

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