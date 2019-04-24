華裔女星劉玉玲荷里活星光大道留鑲名之星　演藝全才實至名歸！

美國華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）將在荷里活星光大道（Hollywood Walk of Fame）留下鑲名之星，她的專屬星星將於5月1日亮相，被安排在美國影史上第一位美籍華人明星、首位獲得國際聲譽的亞裔女演員黃柳霜（Anna May Wong）的旁邊。

「好萊塢星光大道」主席Ana Martinez表示，選擇5月1日是為了配合劉玉玲主演的哥倫比亞廣播公司（CBS）劇集《福爾摩斯新傳》（Elementary）最後一季的首播時間——5月23日（美東時間）。

《福爾摩斯新傳》總共有7季，最後一季集數為13，劉玉玲在當中飾演Joan Watson。（IG圖片）

現時50歲的劉玉玲在1990年出演FOX劇集《甜心俏佳人》（Ally McBeal）而走紅，獲得黃金時段艾美獎喜劇類最佳女配角以及美國演員工會獎喜劇類最佳女演員獎的提名。2000年，劉玉玲與荷里活女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、Drew Barrymore合演的電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）系列連創北美票房新高，讓她一時間風靡全球，同年成為首位主持經典綜藝電視節目《Saturday Night Live》亞裔女星。之後的《標殺令》（Kill Bill）等賣座電影也是劉玉玲的代表作之一。此外，她還曾經執導過幾集《福爾摩斯新傳》。

劉玉玲在國際影視界都有一席之地。（IG圖片）

除了演藝事業的成功，劉玉玲在藝術方面也有很高的造詣，包括攝影、制陶、繪畫、抽象拼貼等，曾經於1993年出過一本影集，她還擅長跳舞和手風琴。而運動方面，劉玉玲精通射箭、刀棍和攀岩，可謂是一位全才，在荷里活星光大道留下鑲名之星絕對實至名歸！

劉玉玲的專屬星星將於5月1日亮相。（IG圖片）