荷里活最年輕女製片　14歲黑人少女Marsai︰他們只懂嘲笑我

Marsai Martin，或許大家沒有聽聞這個名字，然而在美國荷里活，不少人開始注視這個14歲的小女孩，甚至預言她將會是荷里活灸手可熱的女星之一。究竟這個小女有什麼魔力，可以年紀輕輕就成為眾人的焦點。

《Little》的靈感來自湯漢斯（Tom Hanks）及Elizabeth Perkins主演的《飛越未來》（Big）。（《Little》劇照）

Marsai Martin（左一）在《Black-ish》的演出備受肯定。（《Black-ish》劇照）

2004年在美國德克薩斯州布蘭諾（Plano）出生的Marsai Martin，她在5歲時獲全國廣告演出機會，幫Choice Hotel拍攝廣告照片。及後她與家人在2013年移居洛杉磯，她翌年還獲選與Anthony Anderson及Tracee Ellis Ross搭檔，演出美國廣播公司（ABC）喜劇《黑人當道》（Black-ish）。該劇播出後，因她演技精湛，開始獲得大眾關注。同時，這劇集也為她獲得不少獎項及提名，當中包括兩個全國有色人種協進會形象獎（NAACP Image Awards）及一個青年藝術家獎（Young Artist Award）。

Marsai Martin憑喜劇《Black-ish》，令她在2016及2017年間，奪得3項榮譽。（網上圖片）

查特域克保斯曼（左）曾憑《黑豹》奪全國有色人種協進會形象獎獎項。（網上圖片）

除了演技被受肯定外，她還創滿商業頭腦。在Marsai Martin 10歲時，她向環球影業（Universal Pictures）推銷其電影作品《Little》，而這作品的靈感來源是由湯漢斯（Tom Hanks）及Elizabeth Perkins主演的《飛進未來》（Big）。最終這作品順利得到環球影業垂青，而Marsai Martin同時成為主演兼製行片人，而這一大膽的舉動，令她成為荷里活史上，最年輕的執行製片人。而電影另一賣點，就是戲中的所有女性角色，均由黑人女性擔任。

《黑豹》去年上映，Marsai Martin都有獲邀出席。（網上圖片）

Marsai Martin曾在其IG上載她小時候的照片，相中的Marsai Martin是5歲。（網上擷圖）

為何《Little》女角色會由黑人女性擔任，或者與Marsai Martin小時候的經歷有關。當時在2014年，她演出《黑人當道》嶄露頭角後，在2015年突然把時任經理人解僱。為何有此瘋狂舉動？原來一切都是不甘心。

回想這件事，當時Marsai Martin經理人的一番說話，令她覺得非常不愉快，因為她覺得不應該只做一件事：「他對我說你只應該堅持《黑人當道》的演出，冷靜一下，休息一下。」而最為Marsai Martin不滿的是當時其經理人認為：「外面沒有任何一個角色適合年輕黑人女孩。」可是，Marsai Martin堅持己見，並創造一片屬於她的小天地。Marsai Martin續指出：「他們只懂嘲笑我們，他們看不到願景。我認為他們沒有看到，因為他們只看到我的樣子，一個沒人願意看的黑人小女孩，所以解僱了他們。」

Marsai Martin打破歷史，成為荷里活最年輕製片人。（網上擷圖）

目前Marsai Martin電影及劇集雙線發展，成名作《Black-ish》仍然繼續開拍。（《Black-ish》劇照）

四年後，這位如今14歲黑人小女孩創立了其自家公司Genuis Productions，而其新作品《Little》都準備在今年上映，大家是時候迎接這位荷里活矚目新星。

Marsai Martin早前在其IG公布她創立了自家電影工作室。（網上擷圖）