朴有天遭解約兼退出娛樂圈　法律界推測被捕機會率達98.5%

韓國男星朴有天近日陷入吸毒風波，昨晚（24/4）國立科學調查研究院公布。朴有天毒品檢測結果出現呈陽性反應，確定朴有天過去曾吸食冰毒，惟朴有天仍堅持沒有吸毒，稱有可能在脫毛過程滲雜其他毛髮，才會出現呈陽性反應。另一方面，朴有天所屬公司C-JeS娛樂宣布解約，而朴有天亦會退出娛樂圈。

朴有天毒品檢測結果呈陽性反應，但他仍堅持沒有吸毒。（Viu《K1頭條》提供）

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C-JeS娛樂發表聲明，表示過去一直深信朴有天是清白，但如今出現毒品呈陽性反應結果，認為與朴有天之間的信任已難以恢復，決定解除朴有天合約，而朴有天亦會退出娛樂圈，全面取消工作，並會遵從法院判決。

C-JeS娛樂發表聲明，宣布與朴有天解約，而朴有天亦會退出娛樂圈。（Viu《K1頭條》提供）

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此外，韓國電視台YTN昨晚邀請一名律師，推測朴有天被捕的可能性。該名律師認為，朴有天接受毛髮驗毒測試前，被指特意進行脫毛，又反覆染髮，雖然朴有天聲稱是為工作而脫毛染髮，但警方認為朴有天有破壞罪證之嫌，若法院認為朴有天故意破壞罪證，就很有可能批准拘捕令；朴有天早前又召開記者會，強烈否認吸毒嫌疑，加上朴有天或會潛逃海外，因此被捕機會率達98.5%。

朴有天本月曾召開記者會，否認勸誘前女友黃荷娜吸毒，惟法律界人士認為朴有天此舉是隱藏罪證。（視覺中國）