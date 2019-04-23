朴有天誠信大破產！　毒品檢查結果顯示對冰毒呈陽性反應

韓國歌手JYJ成員朴有天早前曾開記者會，表明自己沒有和前女友黃荷娜吸毒，亦沒有誘使對方吸食冰毒。而就朴有天吸毒一事，韓國警方今天就向他申請事前拘捕令，指擔心朴有天或有機會毀滅證據。可是晚上毒品反應檢查結果一出，竟顯示呈陽性結果。

朴有天多次否認吸毒，當時迅速開記者會與黃荷娜撇清關係外，亦已幾次到警署接受調查。每次都表情輕鬆的他，更指要向MBC申請損害賠償，指電視台對他作出虛假報道。今早警方申請完事前拘捕令後，晚上竟然大反轉，國立科學調查研究院公布朴有天的毒品反應檢查結果，顯示朴有天的腿毛中對冰毒呈陽性反應，完全與他早前在記者會的說法相反。

朴有天曾開記者會否認黃荷娜的指控。（視覺中國）

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毒品反應檢查結果公布後，網民立即質疑早前朴有天在記者會時，流淚的表現，指結果完全打臉當初的說法，可說是誠信大破產。早在16日朴有天首次接受毒品檢驗時，他除掉大部分體毛外，尿液檢驗也呈陰性。加上其後，17、18和22日三次的調查中，朴有天也堅稱不知道毒品的存在，表示清白。而朴有天拘留前的嫌疑人審問，將於26日下午進行，相信傳媒都非常關注。

沒想到毒品檢查結果，顯示朴有天的腿毛中對冰毒呈陽性反應。（Viu《K1頭條》提供）