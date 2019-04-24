TWICE上《IDOL ROOM》翻跳師妹ITZY出道歌　Momo盡展舞神風範

韓國女團TWICE近日推出第七張迷你專輯《FANCY YOU》，昨日9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛一同登上JTBC偶像綜藝節目《IDOL ROOM》，除了與主持鄭亨敦、Defconn大放笑彈，還為ONCE（TWICE歌迷）表演主打歌《FANCY》的舞蹈。

昨日播出的《IDOL ROOM》邀請TWICE擔任嘉賓。（網上截圖）

「納米舞蹈」環節中，TWICE成員逐一表演《FANCY》的重點舞蹈，子瑜一如以往散發冷豔氣質。（網上截圖）

+ 20 + 19 + 18

《IDOL ROOM》向來落力發掘嘉賓鮮為人知的一面，例如「納米舞蹈」環節中，TWICE成員逐一表演《FANCY》的重點舞蹈，盡展每位成員的跳舞風格；另外，娜璉、Momo、Mina、多賢和鄭亨敦組成「臨時ITZY」，大跳同屬JYP娛樂的師妹團ITZY出道歌《DALLA DALLA》，Momo一直以舞蹈見稱，跳《DALLA DALLA》自然難不倒她，但鄭亨敦明顯雞手鴨腳，完全跟不上舞步，跳畢後更連番向ITZY致歉，場面爆笑。

（左起）Mina、多賢、鄭亨敦、Momo和娜璉「敦WICE」，大跳同屬JYP娛樂的師妹團ITZY出道歌《DALLA DALLA》。（網上截圖）

Momo因擅長舞蹈而入選TWICE，翻跳《DALLA DALLA》自然駕輕就熟。（網上截圖）

相反鄭亨敦明顯雞手鴨腳，跳畢後更連番向ITZY致歉。（網上截圖）