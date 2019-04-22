【多圖】TWICE攜《FANCY》性感回歸　Momo首挑戰姬髮式獲好評

韓國人氣組合TWICE，今天（22日）推出新專輯《FANCY YOU》及主打歌《FANCY》回歸韓國樂壇。9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛，下午亦有在首爾Yes24音樂舉行新碟Showcase，率先向傳媒公開新歌。

從預告可見，TWICE這次的回歸風格的確比以往《TT》和《Cheer Up》成熟得多。9位成員今天以全黑打扮現身，其中Sana、Momo和娜璉等人穿上的性感背心貼身裙，更是非常吸睛。當中忙內成員子瑜亦罕有地少露性感，散發着成熟的女人味。是次TWICE形象大轉變，亦是成員最希望ONCE（TWICE粉絲）喜歡的地方。志效就講到：「之前只展示過明朗的形象，擔心大家會覺得厭倦，因此這次想做一點變身。」彩瑛也表示：「藉著這是2019年第一張專輯，也是一個全新的轉捩點。」希望通過新風格，讓大眾看到TWICE也能有成熟和幹練的一面。

TWICE穿上全黑衣服現身Showcase，展現出組合成熟的一面。（網上圖片）

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就着風格的轉變，9位成員也在造型上嘗試了不同的挑戰。除了出道以來，首次挑戰長髮而大獲ONCE好評的定延外，多賢、Sana和彩瑛等人也染上淺色髮色，配合主打歌《FANCY》的主題。其中日本成員Momo則首次嘗試，日本本平安時代貴族女性間流行的姬髮式，留長後方的頭髮，把垂在耳側兩邊的前髮，剪至下巴長度。姬髮式可說是相當前衛的髮型，早前Red Velvet Irene和Girl's Day惠利等偶像都曾剪過。

Momo首次挑戰姬髮式，把兩側前髮剪短，獲ONCE大讚非常合適！（網上圖片）

罕有地性感現身的子瑜，大曬輕熟女的味道。（網上圖片）

彩瑛、多賢、Mina、Momo：

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每次TWICE推出新歌都必定All Kill音源榜，可是面對同期有BTS防彈少年團、BLACKPINK和臉紅思春期等音源強人，競爭可說是相當激烈。被問到這次的目標，志效就回答：「雖然這次有很多優秀的前輩，但只是僅僅一小時的一位也想獲得。」謙虛的TWICE更講到，希望能夠通過《FANCY》找住粉絲和大眾的心，期望聽到「TWICE成長了」和「原來TWICE也有另一面」的好評。

日本成員Sana講到是次有份參與專輯的作詞，更是由一人完成。（網上圖片）

志效、定延、娜璉、Sana、子瑜：