【TWICE．多圖】公開《FANCY YOU》封套拍攝花絮　Momo露肩曬纖腰

韓國女團TWICE明天（22/4）將會發行第7張迷你專輯《FANCY YOU》，所屬公司JYP娛樂今日（21/4）率先發布9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛拍攝《FANCY YOU》專輯封套花絮，讓一眾ONCE（TWICE粉絲）先睹為快。

JYP娛樂今日發布TWICE新碟封套拍攝花絮。（網上截圖）

《FANCY YOU》的唱片封套如專輯名字一樣繽紛，所以TWICE的衣着色調較過往專輯更鮮艷奪目，例如子瑜、定延、彩瑛身穿螢光色調服飾，娜璉的衣服則佈滿閃片，Momo則最為搶眼，皆因她穿上黑色閃片Tube Top，盡騷肩膀和纖腰，而志效則穿上紅色緊身連身裙，突顯其驕人上圍。

子瑜氣質較過往成熟不少。（網上截圖）

最性感的必定要數穿上Tube Top的Momo。（網上截圖）

娜璉的服裝則佈滿閃片。（網上截圖）

志效的衣着風格較平實，卻突顯其身材曲線。（網上截圖）

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另外，JYP娛樂日前公開《FANCY YOU》主打歌《FANCY》的MV預告片，與過往甜美風格不同，TWICE在預告片走前衛型格路線，展現TWICE全新面貌，不過究竟《FANCY》是揭開TWICE全新一面，還是一如以往沿用可愛曲風，就要留意明天《FANCY YOU》面世。

《FANCY》MV預告片風格比TWICE過往作品更前衛。（網上截圖）