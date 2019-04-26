【詭探前傳】吸睛位點止秋官做主角？　劇集有三大必睇要點

ViuTV劇集《詭探前傳》將於4月29日晚上10點在99台正式首播，不但令一班追開《詭探》的觀眾非常高興，亦令等睇「秋官」鄭少秋演出的粉絲相當期待，始終秋官上次參與港劇拍攝已經是2012年的事。

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《大時代》27年後 秋官再次激戰大宇

除了秋官之外，《詭探前傳》亦有另一位重量級演員坐陣，他便是有「師奶殺手」之稱的陶大宇，他與秋官是繼《大時代》27年後再度在戲劇上碰頭，不過今次兩人並非父子而是宿敵，秋官是行俠仗義的茅山大師「彭百川」，大宇是殺氣逼人的江湖大佬「鬼成」，他們更因爭收游學修為徒而正面交鋒！

當然《詭探前傳》並非只得秋官和大宇，游學修、麥子樂、陳安立亦值得留意，他們分別飾演「司馬至全」、「張漢忠（忠Sir）」和「徐伯強（八爺）」，均是正傳主角的少年版，而出名好戲的廖啟智、「港版Iron Man」郭偉亮和人妻江若琳亦有份演出。

鄭少秋相隔7年再度在港劇中亮相，令觀眾非常期待。（劇照）

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本土味濃 有大量香港都市傳說

香港以恐怖為題材的影視作品已經買少見少，好多觀眾都慢慢開始轉投Netflix、HBO等外國平台觀看類似作品，但始終找不到那份親切的「港味」，而大家可能在《詭探前傳》重拾那份本土感覺。劇集主打大量本地都市傳說，包括盂蘭勝會「神功戲」相傳是演給鬼魂觀看、圍村「冥婚」、民間巫術儀祀「打小人」……而這些元素將會融入懸疑案件（秋官協助皇家警察第七行動組破靈異奇案），令故事更加緊張刺激。

《詭探前傳》的畫面充滿香港特色。（劇集畫面）

特技有驚喜 秋官出招變奇異博士？

一般的香港劇集都少有大量電腦特效，但《詭探前傳》裏面，觀眾會見到令人賞心悅目的特技。當中最值得留意是秋官施展茅山術時會螢光效果的八卦形狀、「敕令」字樣，似足Marvel超級英雄奇異博士（Doctor Stranger）使出法術時的畫面，非常過癮。另外，劇集裏面的靈異場面亦充滿恐怖氣氛，加上香港傳統場景和新穎拍攝手法大融合，令觀眾耳目一新。

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