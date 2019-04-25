關心妍宣布正式復出　5大經典歌必定要重溫！

關心妍（Jade），於1999年參加全球華人新季歌唱大賽，憑王菲一首《臉》在總決賽中勇奪「最具潛質大獎」，及後於2002年加入BMA正式出道。Jade首張個人大碟《Jade-1》成績非常優異，奪得多個平台年尾頒獎禮的女新人金獎，包括無綫、新城、商台、香港電台、IFPI等，人氣一時無兩。不過阿Jade甚少在幕前亮相，主力相夫教女和打理慈善工作「妍亮生命慈善基金」。直到最近，阿Jade終於決定正式復出樂壇，加盟「MoNo晧星文化娛樂」，更以內地巡迴演唱會作為復出的里程碑！

關心妍首場內地巡唱將於7月13日在廣州舉行。

出道18年5首經典

關心妍出道至今18年，成就過無數經典歌曲，有幾首實屬8、90後必聽之列，即使沒有聽過全首歌，都一定會見過或聽過當中的歌詞，例如《負擔不起》中，一句「如像缺氧我負擔不起」，更是很多網民用作分享的金句。還有《放生》的「是我太過愛你／願意放生你」、「明白放過你是放過自己／這個道理」；《優先訂座》的「是我和你不甘平凡／嘔心瀝血故事才夠浪漫」；《我太強》中的「即管貶低我 諷刺我難成大器」；《你有心》的一段「我也想哭／可惜不夠力／回顧你是誰／難道你／都知失戀的人比你累／你想知 在谷底如何尋樂趣／未想到刻意埋頭娛樂更空虛／原來你有心／但是我想問／日後也許不能再開心／失掉你／我已不會做人／如何還留力愛人」等等，無一不對應各大情侶戀事。

關心妍歷代專輯封面（由新至舊）：

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回顧關心妍演唱會服飾：