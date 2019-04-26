鄭秀文曾坦言結婚需要勇氣　與許志安達成共識唔生小朋友

鄭秀文（Sammi）與許志安（安仔）情牽20幾年，期間經歷分分合合，終於在2014年拉埋天窗，被視為「香港最後一個童話」。近日安仔與黃心穎被爆在車廂內激吻，震撼全城，但Sammi日前就在IG發表長文選擇原諒，令粉絲非常心痛！最近有網友找到Sammi過去接受訪問時，大談對婚姻、生仔的看法，如今看來令人唏噓不已。

近日安心事件掀起全城熱議，事後鄭秀文在IG發表長文，表示會與許志安一起走下去。（IG截圖）

Sammi曾在2017年上節目《魯豫有約大咖一日行》，坦言在與安仔分手之後，自己都曾想過復合，只是一直沒有勇氣。而兩人最終走入婚姻殿堂，正正是時機與勇氣的問題：「其實對我來說結不結婚沒有什麼分別，因為我不想要孩子，基本上我沒有感到結婚的需要的，我覺得不結婚我也覺得很開心，兩個人住在一起，我覺得很好啊。到老兩個人，要好就可以到老，未必一定要結婚。但既然對方覺得結婚好，那就結吧。」

有網友找出Sammi在2017年上節目《魯豫有約大咖一日行》時，大談對婚姻的看法的片段。（影片截圖）

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至於與安仔婚後沒有生小朋友的原因，Sammi直言：「因為我害怕照顧小朋友，我害怕照顧一個生命，我害怕對一個生命把他照顧不好。當初我覺得可能安仔還是會受我影響吧，但是後來他越來越堅定覺得不要，一定不要。」

Sammi與安仔兜兜轉轉這麼多年，想不到最近發生出軌事件，令兩人的感情受到考驗。（影片截圖）

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Sammi與安仔達成共識後，兩人婚後的生活也開心自在，雙方相處融洽。雖然她曾擔心習慣一個人住的自己會不適應婚後生活，但卻比想像中要容易和順利：「我覺得兩個人的相處非常舒服，對於照顧家庭，其實男方比我還讚。所有家庭大小的事情，都是對方來做。我是一個不會做家事的女人，但當你遇到一個適合的人，他就不介意，他反而會覺得這種照顧，對他來說是個很好的責任感，我覺得他挺享受家庭這個角色的。」

Sammi笑言自己不懂做家務，家中所有事情都由安仔安排得妥妥當當。（影片截圖）

其實自「安心偷食」事件發生後，外界都非常擔心Sammi無法承受打擊，恐怕她的抑鬱症復發。但她在節目中曾表示從未擔心過：「因為我非常清楚，我已經徹底地醫好了。有時候想起來從前經歷那個抑鬱症的狀況，也好像太遠了。基本上我從小到大，都是很樂觀很開心的一個人。然後我覺得有什麼事，一定有很多朋友去幫我，所以我有這種很天真的信念吧。」相信Sammi也能夠捱過難關！

Sammi在節目中自認個性樂觀，「天跌落嚟當被冚」。（影片截圖）