【許志安黃心穎】鄭秀文素顏都撼贏小三！　靠4招完勝陰濕狐狸精

最近「安心偷食」鬧得沸沸揚揚，一段激吻長達16分鐘的偷食影片曝光，震驚香港演藝圈！黃心穎年僅30歲，與許志安相差21歲，難道年輕真的比較有魅力嗎？那可不一定喔！

許志安痛哭道歉：「我很噁心！我對不起鄭秀文。」（點圖放大▼）

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46歲的鄭秀文，肌膚不僅白皙，還沒有任何瑕疵，膚質澎潤度宛如嬰兒般飽滿！

左：鄭秀文／右：黃心穎（網上圖片）

身材大比拼

鄭秀文身高165公分，平常勤於健身，不僅維持曼妙身材以外，她有如「A4紙」的腰圍實在令人羨慕！

鄭秀文（IG）

青春一定無敵？ 鄭秀文靠4招完勝黃心穎！（點圖放大▼）

誰說女人年紀越大就越老？鄭秀文就是一個非常好的凍齡例子，除此之外，鄭秀文充滿知性、智慧，由內而外散發熟女氣息，也是別人學不來的呀！

點圖看更多鄭秀文美照▼

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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