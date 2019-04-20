【黃心穎許志安】鄭秀文女人直覺冇失靈　傳曾起疑心作「反擊」

黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，全城怒罵呢對出軌男女。落選港男梁裕恆卻力撐心穎，又爆料指心穎同安仔的關係並非當晚才開始。其實有傳心穎於2017年已經成功埋到安仔身，據近日有報道指她起初自稱是安仔的fans，主動又熱情地靠近安仔，結果與安仔與他的朋友混熟後更加入了安仔好友聊天群組。雖然心穎以Brothers稱呼大家，但她卻對安仔與別不同，就連安仔的朋友亦開始察覺得到。

有指黃心穎2017年已經同安仔以及佢班朋友混熟。（Instagram）

由於心穎可以自由使用太陽城旗下藝人專用的私人健身室，令她有更多的機會可以親近安仔，兩人除了經常相約一起做Gym健身之外，更約會撐枱腳。據悉，安仔老婆鄭秀文（Sammi）雖然不知道自己老公與心穎的關係，但曾有人將心穎的舉動告知Sammi，她也因為女人的直覺而Feel到似有不妥，故亦有所懷疑，試過突擊到安仔做gym的地方查看，看看老公是否與心穎走得太近，也順道宣示一下自己是安仔正印老婆的地位，不過Sammi仍然相信老公，所以當時只突擊檢查過便算，沒有再懷疑兩人亦沒有將兩人的事放在心上。當Sammi得悉安仔真的背叛自己偷食心穎後，一度情緒崩潰並搬到酒店暫住，經冷靜過後才選擇於IG出Post表示原諒老公，搬回淺水灣道愛巢。

Sammi原本好相信老公許志安。（Instagram）