睽違兩年於香港開騷　周柏豪出動全私伙服裝拍攝海報

周柏豪（PAKHO）一向予人型格的感覺，但鎂光燈以外的他卻是個活潑幽默、動靜皆宜的大男孩！睽違兩年，PAKHO將以「KKBOX LIVE: MAKING OF...PAKHO」音樂會回歸本地「後援」懷抱，在6月9日於香港灣仔會議展覽中心HALL 5FG，呈現自己最真實輕鬆的一面！

過去兩年，PAKHO一直專注在內地及海外巡迴演出，所以十分期待今次與KKBOX的合作：「我嘅團隊同KKBOX開會，由海報拍攝到音樂會內容，都有好多諗法。希望到時我會玩得開心，觀眾也會睇得開心！」

有別於以往，今次的音樂會將於會展HALL 5FG舉行，PAKHO表示會更有新鮮感，甚至與樂迷有近距離接觸：「呢個場地嘅自由度更大，同典型嘅紅館騷唔同，希望大家睇完會開心離場，並記得周柏豪做過咁有趣好玩嘅演出。」

柏豪為了這次的海報拍攝更出動了家中的睡衣及浴袍來展現他鏡頭後的一面！

為了更貼近真實生活中的PAKHO，在海報拍攝當日，他出動全私伙服裝及道具，睡衣是他平日在家所穿着的，橙色水樽亦是他的「隨身物品」，相當隨性！身兼時裝品牌主理人的PAKHO，除了親自為造型添上玩味十足的藍色襪子，更不時就照片給予意見，令效果更完美！

「KKBOX LIVE: MAKING OF...PAKHO」門票組合，將於4月26日（五）早上10:00於KKTIX公開發售。