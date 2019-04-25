周興哲承諾來港辦演唱會　想邀方大同當嘉賓：轉音是受他影響

台灣歌手周興哲（Eric）今日（25日）出席時尚品牌活動，說到是次為到香港的快閃之旅：「很開心可以被邀請，明天就要回去繼續準備演唱會。」Eric的第一次小巨蛋演唱會將在5月11日舉行，被問到會否有香港場，Eric說：「還在喬檔期，但一定會來！」Eric又說很想跟方大同合作：「我很喜歡方大同，他在創作上給我很多靈感，甚至我有些轉音都是受他影響，所以如果他有空，希望他來（當演唱會嘉賓）唱唱歌。」香港歌迷可以期待一下。

周興哲承諾在台灣小巨蛋舉行演唱會後，亦會在香港舉辦，又承諾在每個巡演的地點都會有比較特別的驚喜。（梁碧玲攝）

台灣花蓮18日發生規模6.1的大地震，正在密鑼緊鼓籌備演唱會的Eric當時準備出門練舞，地震發生時人正在升降機中，而升降機裡更只有他一個人：「當時真的有嚇到，看回（升降機）片段可能覺得我沒有很害怕，可真的算是我人生中最害怕的一次！我當時覺得電梯可能會往下掉，因為真的很晃。最好笑的是竟然可以紀錄下這一刻，很少可以看到自己地震的時候在做什麼事，竟然被錄下來，我覺得非常有趣。」

經歷完地震驚魂未定，Eric還是堅持到排舞室練舞，他說一定要投入地為演唱會準備。（梁碧玲攝）

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周興哲近日亦有拍攝Vlog跟粉絲分享自己的生活，最新一段更分享了快速雞湯的做法：「我平常其實蠻喜歡做菜，我覺得身為藝人可以多Create（創造）一些Content（內容），然後多曝光，跟粉絲在網路上有互動也非常有趣，有時間會多做。」當問到有沒有為女朋友做菜，Eric說：「也是會啊，也會做給家人吃，他們都說我做菜非常好吃！」