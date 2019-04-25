【廉政行動2019】嫲嫲拍片大讚陳家樂好靚仔 ：我冇迫佢講㗎

陳家樂和陳瀅（Jeannie）今日（25/4）現身尖沙咀舉行的《廉政行動2019》劇集造勢活動。影帝鄭則仕(Kent哥）在劇中飾演一名前香港貪官，將與兩名ICAC調查員（陳家樂、陳瀅飾）展開角力，將會有連番激鬥劇情緊湊。Jeannie大讚Kent哥夠專業：「記得我哋圍讀嘅時候，佢好做足功課，佢好有意見，想呢近呢兩集點樣可以出到嚟嘅效果好震撼，喺我哋圍讀嘅時候，睇到Kent哥已經入晒落呢個角色到，見到佢做每樣嘢都咁有要求，自己都要學習。」

陳家樂和陳瀅今日出席《廉政行動2019》宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

陳家樂近日為劇集《廉政行動2019》宣傳造勢，不惜出動嫲嫲拍片，並上在IG發文話：「我冇迫佢講㗎，你哋有冇睇呀。」片中家樂問嫲嫲有咩咁好睇？嫲嫲話：「好睇，睇你咁靚仔。」網民大讚嫲嫲好得兒。家樂笑言：「因為宜家播咗三集，咁啱呢三集我又唔喺香港，咁返嚟就同佢哋一齊去睇，咁所以我要問咗佢有冇睇咗先，如果佢睇咗就無謂迫佢陪我睇啦，咁佢就話有睇，睇我靚仔呀嘛，我冇迫佢㗎，我認真問佢㗎，哈哈。」

家樂大讚陳瀅為人勤力又轉數快，笑言演技就麻麻。（陳順禎攝）