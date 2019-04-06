【廉政行動2019】陳瀅陳家樂夠搶眼　究竟ICAC點先可以「陀槍」？

《廉政行動2019》是TVB與廉政公署第10次聯手製作的廉署劇集系列，由林超賢監製，幾位名氣導演許學文、劉浩良、歐文傑和李光耀執導，演員方面則有陳家樂、陳瀅、滕麗名、黃智賢、鄭則仕、賴慰玲、楊詩敏等人，劇集以單元故事形式講解ICAC面對案件時如何執法，對上一套已經是2016年的事，相信觀眾們都期待已久。

大家對ICAC的普遍印象，當然是反貪，又或者是ICAC的咖啡，一班調查員突然殺上某某的辦公室搜證是經常出現的畫面，不過作為一隊執法的紀律部隊，ICAC人員平常是沒有槍跟身的，究竟甚麼情況下，他們才會有配槍行動？

ICAC究竟點先可以「陀槍」？（劇照）

其實ICAC下有一個部門叫證人保護及槍械組（俗稱火槍隊），這個部門是ICAC轄下唯一管制及使用槍械的部門。根據資料，這個部門是要經過嚴格訓練和挑選，首先要通過心理測試和評估，然後進入槍械訓練營吸收槍械知識，再參與長達一年的射擊訓練、爆破等技巧才正式能加入火槍隊，因為火槍隊的任務都屬於高危險性，包括拘捕有重武力的疑犯、強行進入某地方搜查、確保證人的安全或押解疑犯等。

ICAC係可以「陀槍」，不過要特別部門先得。（劇照）

ICAC總共有超過1000名職員，但火槍隊只是約有50名人員，而在ICAC成立初期，這個部門更加是不存在，當時只有一個叫「槍械組」的部門，人數比起現在的火槍隊還要少很多。直到1995年，香港發生一單走私煙草案，而污點證人卻有新加坡被殺，該證人生前曾拒絕ICAC為自己提供保護，結果被殺。這件事不久後，ICAN便成立了火槍隊，並將初期的「槍械組」合併於內。

《廉政行動2019》主打陳家樂、陳瀅兩位又後生又靚仔靚女嘅主角，夠晒追看性。（劇照）

陳瀅喎...冇得輸喇！（IG圖片）