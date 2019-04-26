【勝利醜聞】韓媒爆勝利安排3日2夜性招待　親自結帳三千萬房錢

前BIGBANG成員勝利爆出的「勝利門」事件後，一直仍在調查之中。早前23及24日，警方兩度非公開傳召勝利及生意伙伴劉仁碩（朴寒星老公），計劃就性招待案申請拘留令。最近韓國傳媒《朝鮮日報》再爆料指調查有新進展，指勝利曾在安排性招待後，親自為客人付房錢。

根據《朝鮮日報》的報道指，勝利和劉仁碩於2015年安排7至9名，來自日本的客人入住韓國H五星級酒店。劉仁碩並已向警方承認，三日兩夜的行程中當時安排了數10名女性到酒店提供「服務」。他更講到「服務」有時由多過一位女性同時提供，不分白晝進行。而當時的費用包括酒店房錢，劉仁碩就指是由勝利親自付款，暗指對方其實知情。

《朝鮮日報》爆料指，劉仁碩已承認當時與勝利一同為日本客人安排性招待。（網上圖片）

劉仁碩的證供講到，當時一共花了超過三千萬韓元（超過20萬港元），勝利用前所屬公司YG娛樂的信用卡付款。不過對於用公司信用卡一事，YG娛樂已發聲明指：「只要是與業務沒有關係的費用，勝利都會是使用個人信用卡結帳。」立即撇清關係。而勝利則繼續表示不清楚性招待一事，仍有待警方的最新進展。

對於性招待一事，勝利仍然堅持不清楚的立場。（網上圖片）