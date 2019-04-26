【多圖】清水藍里竟是空手道高手　網民激讚：真正發揮波動拳奧義

練習拳拳到肉，一擊必殺的空手道，雖然並非男性專利，但要像日本女星清水藍里，練習了23年空手道，現時已是黑帶高手卻是十分罕見，而她更利用自己專長，在日本綜藝節目中表演，不過為了增加娛樂性，她表演時會加入自創的「童貞殺」招式，究竟當中隱藏著什麼必殺技？下文為大家娓娓道來。

清水藍里是著名寫真女星，最想不到她竟是空手道黑帶高手。（IG圖片）

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女性練習空手道，總是給人男人頭的感覺，但像日本寫真女星清水藍里，擁有驕人身材，同時又是空手道黑帶，卻是絕無僅有。近日清水藍里在日本綜藝節目《痛快！明石家電視台》中，偕同父親接受訪問，講述寫真女星在圈中的苦與樂，雖然清水藍里在3歲開始已練習琉球空手道，至今已有23年，但粉絲最期待卻是她自創的「童貞殺」空手道，究竟是什麼驚人絕技，她即場示範給大家欣賞，百分百秒殺男士。

清水藍里在綜藝節目中，表演空手道。（網上圖片）

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雖然清水藍里擁有天賦身材，但她的空手道卻是硬橋硬馬，柔軟的身體也練成人間凶器，在日本關西大賽中獲得優勝，但在節目表演時卻是另一番光景，上身穿上空手道袍，內裡卻是性感泳衣，在耍拳時突然拉開道袍的胸口，身材當然是呼之欲出，而在場的男士也不禁哈哈大笑，喜感十足，之後她會繼續拳法的下半部分，認真的樣子跟險洩春光，形成了強烈的對比，網民激讚她有板有眼，真正領悟到「波動拳」的奧義。

清水藍里自創的「童貞殺」空手道，全場男士被秒殺。（IG圖片）

雖然清水藍里擁有天賦身材，但她的空手道卻是硬橋硬馬，柔軟的身體也練成人間凶器，在日本關西大賽中獲得優勝，但在節目表演時卻是另一番光景，上身穿上空手道袍，內裡卻是性感泳衣，在耍拳時突然拉開道袍的胸口，身材當然是呼之欲出，而在場的男士也不禁哈哈大笑，喜感十足，之後她會繼續拳法的下半部分，認真的樣子跟險洩春光，形成了強烈的對比，網民激讚她有板有眼，真正領悟到「波動拳」的奧義。

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現年26歲的清水藍里，早於2009年以藝名「平山藍里」出道，並推出寫真DVD，至2012年跳槽到另一間公司，才改用清水藍里，成為一名寫真女星，俘虜了不少男粉絲。其實清水藍里有不少噱頭之作，去年曾跟拉麵店合作，推出期間限定「乳野郎拉麵」，而清水藍里則搖身一變成為拉麵娘，有大批粉絲到場支持，基本上她做什麼工作，也讓人目不暇給，相當吸睛。