【復仇者聯盟4】荷里活明星仿妝揭秘　最受歡迎係Marvel黑寡婦

黃子華金句「落咗妝我唔認得你，嗰啲叫做喬裝」，但真實世界確實有一位神級化妝師宇芽，可以將自己化成當紅明星，迪麗熱巴、佘詩曼、新垣結衣三種不同風格的美女，真身可以是同一個人，而這種仿妝技巧更可以做到跨國籍、跨性別，乘著《復仇者聯盟4》大熱，宇芽更公開變身黑寡婦施嘉莉祖安遜的過程，出街遇上國際巨星，真係要睇清楚是否真人。

黑寡婦仿妝：

黑寡婦施嘉莉祖安遜（宇芽IG）

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宇芽仿妝的明星名人：

+ 7 + 6 + 5

內地化妝達人宇芽，真名是何雨虹，原是一名26歲的化妝師，有3年的化妝經驗，她之所以在網上走紅，全因去年她以仿妝技巧，將自己化妝成達文西名畫《蒙娜麗莎》的女主角，跟原畫相比竟然似到十足十，震驚全國13億人，而她的這種神奇化妝術，更可以做到不分年齡、國籍、性別、肥瘦，她也可以將自己化妝成娛樂圈最當紅的明星，百分百幾可亂真。

新垣結衣仿妝：

新垣結衣（宇芽IG）

迪麗熱巴仿妝：

迪麗熱巴（宇芽微博）

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佘詩曼(嫻妃)仿妝：

《延禧攻略》中佘詩曼飾演的嫻妃，要化妝成阿佘殊不容易。（宇芽微博）

宇芽一個明星仿妝，需時約3至6小時，而她拍攝時當然加快了速度，約3分鐘的視頻，即可見到她由素顏開始，到打粉底、口唇遮瑕、畫眉、打陰影，而本來微胖稍平的面孔，神奇地變得瘦削，甚至出現外國明星的立體輪廓，而她在網上展示的仿妝明星，女星包括有佘詩曼、新垣結衣、迪麗熱巴、施嘉莉祖安遜、安妮夏菲維、麥當娜、龍母艾美莉克拉克，男星方面有金城武、山下智久、尊尼特普，名人如C朗拿度、愛因斯坦，全部也是維妙維肖，名副其實是千面人，不過其實宇芽本身外貌也不過不失，只是在化妝神技下，用哪一個明星Look出街，反而是最大難題。

宇芽仿妝的男星：