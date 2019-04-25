【多圖】情侶旅行五大絕對禁區　唔想吵架收場要留意　

打工仔最渴望的事情，除了是放假出糧，升職加薪外，放個長假跟另一半去旅行，更是所有打工仔最期待的事，但悲劇往往發生在大家最快樂的時光之中，不少人都會在旅途中跟愛人吵架，令旅程蒙上污點。台灣綜藝節目《2分之一強》請來芳瑜、楊晨熙、劉雨柔等幾位女嘉賓，提點大家情侶旅行時的大忌，原來避免吵架，擁有一個愉快假期，就是如此簡單。

楊晨熙表示到日本旅行，因代購問題令男友大發雷霆。（IG圖片）

+ 5 + 4 + 3

【多圖】內地女星髮型災難 短髮只得一位90後美女Carry到

最新一集的《2分之一強》，探討的題材是「情侶出國絕對禁區」，顧名思義，是分享一些最易令情侶在旅行時吵架的事情，其中一位嘉賓芳瑜憶述她的一次日本旅行經歷，她說在旅行前已做好功課，搵定好玩好食的去處，但眾所周知，日本的景點食店很多時都要排隊，而她的丈夫在去一處出名食店時，偏偏不願排隊，在旅途中已在嘮嘮叨叨，說浪費時間，坐低後又彈食物只是一般，令滿心歡喜的芳瑜，頓時被潑了一身冷水，所以「排隊」無疑是令情侶最易吵架的導火線，男士要有心理準備。

芳瑜表示排隊是男士的死穴，但去日本很多時都要排隊。（IG圖片）

+ 9 + 8 + 7

【復仇者聯盟4】Marvel英雄西裝戰力排行榜 鐵甲奇俠同鷹眼都輸

另一位嘉賓劉雨柔則說，太遠的行程要準備妥當，她說跟丈夫去日本旅行，目的地是一間著名神社，他丈夫說行5分鐘左右就到，但過了15分鐘，也是一望無際的大直路，再繼續行落去才見到指示牌，原來還有大半路程，劉雨柔當時已火冒三丈，怪責丈夫不清楚地點，雖然最後也到達神社，但已經相當掃興。至於另一位嘉賓楊晨熙，則說自己跟男友到日本，由於早已應承了朋友買一些限量版的東西，當然又是要排隊，排了幾輪後，男友開始不耐煩，最後更大發脾氣，所以情侶們去旅行，還是少一點代購，多點二人世界。

劉雨柔表示要清楚目的地及路程，勸告男士不要高估自己。（IG圖片）

+ 10 + 9 + 8

【復仇者聯盟4】國產英雄學足Marvel宇宙 論喜愛度不及港產代表

節目中亦有請來其他國籍朋友分享經歷，韓國的姜勳表示，跟女友到台灣阿里山看日出，卻沒有留意天氣及時間，最後錯過了日出，被女友責罵了一頓，所以有特定行程最好預鬆一點時間。另外，來自巴西的費丹尼表示跟女友到泰國旅行，本來想享受陽光與海灘，卻遇上了解下上半身比堅尼的女泳客，令情況十分尷尬，更被女友誤會她偷看其他女子，所以去旅行焦點要無時無刻放在另一半身上，才能玩得開心又放心。