張軒睿與Selina拍節目變拍拖孰真孰假？　閨蜜Hebe一句留言揭謎底

現年37歲的Selina（任家萱）3年前和前夫張承中離婚後，大家都很關心她的感情狀況，希望她可以獲得幸福。

近日Selina和26歲男星張軒睿在內地真人騷《女兒們的戀愛》最後一集中疑似配對成功，二人更在節目片花播出後，隨即在微博甜蜜互動，相差11年的「姊弟戀」成為近日兩岸熱話，雖然大家紛紛第一時間送上祝福，為Selina離婚再談戀愛而高興。但這段感情似真又疑幻，撲朔迷離，究竟二人是真的在一起，還是只不過是節目效果？