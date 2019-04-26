張軒睿與Selina拍節目變拍拖孰真孰假？　閨蜜Hebe一句留言揭謎底

撰文：冼燕珊
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現年37歲的Selina（任家萱）3年前和前夫張承中離婚後，大家都很關心她的感情狀況，希望她可以獲得幸福。
近日Selina和26歲男星張軒睿在內地真人騷《女兒們的戀愛》最後一集中疑似配對成功，二人更在節目片花播出後，隨即在微博甜蜜互動，相差11年的「姊弟戀」成為近日兩岸熱話，雖然大家紛紛第一時間送上祝福，為Selina離婚再談戀愛而高興。但這段感情似真又疑幻，撲朔迷離，究竟二人是真的在一起，還是只不過是節目效果？
Selina和張軒睿在內地真人騷《女兒們的戀愛》最後一集中好像配對成功，但二人既沒正式承認戀情，也不否認。（微博圖片）
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對於這段「戀情」，兩位當事人都沒有否認，亦沒有公開確定關係，而兩方的經理人公司回應戀情時，指「這是一段浪漫幸福的旅程」，非常曖昧！Selina在微博又以「12個謝謝」向男方告白，而張軒睿亦有甜蜜回應，一時之間令粉絲陷入暴動。
Selina在微博向張軒睿情深告白，而男方亦作出甜蜜回應。（微博截圖）
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不過Selina好姊妹Hebe的留言，一秒戳破了粉絲們期盼：「多麼希望這旅程不要結束，多麼希望你們不僅只於感謝彼此，多希望我能恭喜你們啊！啊啊啊啊啊啊～我入戲太深了！」看來一切，只是電視台的節目宣傳技倆。