【鐵探．專訪】「晴晴」潘姿善一秒入戲超搶鏡　同袁偉豪親如父女

TVB重頭劇《鐵探》雲集多位好戲之人，包括惠英紅、姜皓文、許紹雄、黃智賢等，亦有一班年青演員包括袁偉豪、楊明、蔡思貝、王君馨等，而劇中幾位小演員的精湛演出，更為整套劇增色不少。除了飾演尚晴的潘姿善（Vincci）之外，黃學盈（飾劉彤彤）、朱崇熙（飾卓智文）、張嘉晉（飾少年邱勵傑）、江芷銦（飾少年招喜悅）一樣表現亮眼！ 拍攝：葉志明 場地提供：九龍貝爾特酒店Penta Hotel

潘姿善（下中），黃學盈（下左）、江芷銦（下右）、朱崇熙（上左）、張嘉晉（上右）在《鐵探》中的演出獲大讚，想不到他們年紀輕輕已經戲味十足。（葉志明攝）

潘姿善（Vincci）飾演袁偉豪和王君馨的囡囡尚晴，在鏡頭前演技自然的她，原來細細個嗰陣係個怕醜妹，但開始上跳舞堂同演藝堂之後，成個人都大膽咗又自信咗。（網上圖片）

晴晴細細個原來係個怕醜妹

早在《鐵探》正式播出前，不少觀眾都已經相當期待，事關製作班底及演員陣容都相當有睇頭。飾演袁偉豪囡囡的Vincci，這次初登電視熒幕，但樣子甜美可愛的她成功脫穎而出，備受觀眾喜愛！現年6歲的Vincci，雖然年紀細細，但拍攝經驗絕對不少，曾拍攝多個廣告和MV，在鏡頭前精靈活潑，但原來她曾是一位怕醜妹，不過最後成功克服：「媽咪以前帶我去一間學校度學跳舞，識咗好多同學，學咗兩年，之後就慢慢大膽咗喇。」自此Vincci逐漸建立了自信，更成為小童星訓練學院的合約小童星。Vincci聰明伶俐，在拍攝期間當然備受寵愛，與飾演其父母的Ben及Grace感情都好好：「好錫我㗎，平時我同Ben哥哥見面嘅時候會攬一攬，走嘅時候又會攬一攬。」

Vincci精靈又可愛，自然寧捨得人鍾意！（葉志明攝）

Grace同阿Ben仲同Vincci慶祝生日，可見佢哋有幾錫呢個女！（IG圖片）

點擊下圖睇晴晴更多相：

+ 11 + 10 + 9

彤彤同姜皓文鬥戲不怯場

有追看這套劇的觀眾，一定會留意到飾演黑仔養女的彤彤（黃學盈飾），演喊戲演到觀眾都心痛，更獲不少網民大讚：「我都有喺YouTube同微博睇到，有人留言讚我做得好好，但我覺得有啲地方可以做得更加好。（拍嗰陣NG多唔多？）冇乜，但有時做唔足都要再做多幾次。（同黑仔做戲會唔會驚？）唔會，佢反而畀到戲我，令我做得更加好，喊得更厲害，更投入個角色。」

彤彤（黃學盈飾）被綁匪用槍指住都唔驚，倔強嘅眼神獲觀眾大讚好戲！（影片截圖）

點擊下圖重溫彤彤的精彩演出：

+ 10 + 9 + 8

其實黃學盈（Chloe）早在2011年就已經拍過萬寧「宇宙最強爸爸」的廣告，當時的她只有4歲，就已經獲得《TVB最受歡迎電視廣告大獎》最受歡迎女主角。累積了越來越多演出經驗，Chloe的演技自然越來越好，不過在拍《鐵探》的時候，她卻遇到阻滯：「嗰一日嘅狀態唔係咁好，喊唔到導演嘅要求，最後導演要出馬，大聲閙我『你平時都唔係咁，快啲做返好自己。』嗰陣我隻手綁喺碌架床度綁到紅晒，但我覺得唔使較鬆啲，因為咁先逼真。」

黃學盈（Chloe）4歲就拍過萬寧「宇宙最強爸爸」的廣告，更獲得《TVB最受歡迎電視廣告大獎》最受歡迎女主角。（影片截圖）

面對住姜皓文呢位強勁對手，Chloe都應對自如，完全唔怯場。（葉志明攝）

點擊下圖睇下Chloe不同階段的相：

+ 12 + 11 + 10

少年小招係劉美君人生中唯一徒弟

飾演童年小招的江芷銦（Constance），原本是試鏡彤彤這個角色，但最後卻意外得到演童年小招的機會。現年12歲的Constance，小時候就已經有演出經驗：「好細嗰陣拍過啲比較簡單嘅戲，之後停拍咗一排，因為始終開始讀小學會忙啲。9歲嗰陣有人推薦我去casting一個廣告，之後就繼續拍劇。」去年Constance與劉美君、江若琳合作拍攝ViuTV劇集《好人好姐》，三人感情十分要好，Constance劇裏劇外都會叫江若琳做媽咪，而飾演她婆婆的劉美君收她為唯一一位徒弟，更表示要將畢生所學傳授予她：「婆婆教咗我好多嘢，我都好認真學。最近我生日佢仲整咗個Video送畀我，好開心。」

江芷銦（Constance）同張嘉晉（Victor）在劇中分別飾演少年蔡思貝和少年楊明。（葉志明攝）

Constance曾與劉美君、江若琳合作拍攝ViuTV劇集《好人好姐》，劉美君仲收佢做唯一一位徒弟。（Facebook圖片）

朱崇熙同張嘉晉源自《四年B班》的緣分

朱崇熙（Jackman）及張嘉晉（Victor）兩個男仔，一個16歲，一個15歲，正值青春期，相比起幾位女仔，似乎就更加怕醜。其實他們在2013年曾合作拍攝香港電視的劇集《四年B班》，當時劇組舉行公開招募，花了三星期與600多名全無演戲經驗的小朋友見面，最終兩人被選作主角之一。在第一輪招募中，Jackman表演水袖舞，被同組的小朋友嘲笑，但他依然專注表演，最後脫穎而出：「因為我小學係跳中國舞，當時Casting要才藝表演，咁當然做返自己比較熟悉嘅嘢。（會唔會覺得男仔跳舞好唔慣？）都唔會，當時跳嘅舞係全男嘅，動作都唔係大家印象中嘅中國舞咁樣，都比較剛勁少少。」

朱崇熙（Jackman）今年已經16歲，想不到當年參加《四年B班》Casting時會表演水袖舞。（葉志明攝）

作為小演員，Victor在熒幕上出現，也試過被其他同學認出，但最令他驚訝的是受到校長關注：「校長無端端IG Direct我，話喺電視見到我，嗰下我有嚇親。之後同佢傾下傾下，佢又發現我有拍《四年B班》。（校長封咗你做偶像？）冇呀，叫我低調啲。」

張嘉晉（Victor）笑言被校長認出，仲叫佢低調啲。（葉志明攝）

童星要一邊上學、一邊拍劇，但幾位小演員都不覺辛苦，反而樂在其中，將拍劇當作課外活動。雖然從小已在公仔箱內出現，成為學校的「名人」，但他們都不會驕傲，而是保持低調：「唔會周圍講，我覺得唔應該張揚出去，始終呢樣都係課外活動，其他同學都有叻嘅嘢，所以我覺得應該低調啲。」

在外人看來童星可能好風光，但其實要兼顧學業，佢哋都付出唔少。（葉志明攝）