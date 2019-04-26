【鐵探】鄧佩儀不甘當「最霉」華姐　將勤補拙升呢與惠英紅鬥戲

近年TVB花旦買少見少，亦帶挈不少新小花獲力捧，其中現年26歲的華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）不單止有份參與《幕後玩家》、《不懂撒嬌的女人》和《再創世紀》等多部重頭劇外，更在新劇《鐵探》中飾演惠英紅的臥底，更與姜皓文（黑仔）有不少對手戲，表現相當亮眼！

Gloria在2013年參選《國際中華小姐競選》勇奪冠軍後入行，她在處女作《點金勝手》中飾演卓彧（黃宗澤飾）的親妹卓至然，初生之犢的她就被批表情木訥且講對白生硬，受盡負評。直到Gloria在《幕後玩家》中，以短髮一洗清純形象性感上陣，令不少觀眾刮目相看！在《再創世紀》，她更與兩位男神袁偉豪和周柏豪擔正組成「新三劍俠」，成功洗底，演技備受好評，更被指是師姐鍾嘉欣的接班人。

鄧佩儀的處女作是《點金勝手》，演出難免生硬！（網上圖片）

在劇中Gloria相當醒目，是紅姐的王牌卧底！

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機會略遜其他華姐冠軍 Gloria：機會唔係必然！

根據資料，Gloria相比其他華姐冠軍，包括已為人母的岑麗香、鍾嘉欣、陳凱琳等，其演出機會不算很多，7年只有11套劇播出，大部份重頭劇，都集中在過去兩年首播，Gloria接受《香港01》訪問時就直認近年的確多了不少演出機會，她稱：「公司俾咗好多機會我，我真係好感恩！以往7年，令我都知道好多機會唔係必然，要有一個角色有佢自己個名同對白係唔容易嘅事，呢一個圈子入面有咁多靚女，咁多人，而監製同公司肯畀一個機會你，肯去試你一個新人，所以每一個角色都會盡我最大最大嘅努力同能力，希望唔會辜負任何一個畀機會我嘅人！」

Gloria雖然遲出場，但戲份亦好重！

《鐵探》做卧底 參考佘詩曼演釘姐

而在《鐵探》中首次挑戰演卧底的她就稱角色難度很大，她表示：「今次挑戰都幾大，因為做卧底離現實中的鄧佩儀實在太遙遠，係喺現實中冇可能會揀去做嘅嘢！所以我都花咗時間去設計個角色，會諗如果我呢個歲數要去做卧底到底係咩感受，亦都參考咗佘詩曼喺《使徒行者》嗰個角色去幫助我設計我呢個角色。所以，相對我以往嘅角色，挑戰係極度大，同真正嘅我好唔同，不過都好過癮，因為我一直都好想演警察嘅角色，今次終於試到啦！」

Gloria自爆會突然入戲，強調不是發呆！（受訪者提供）

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將勤補拙 冇戲拍照樣睇黑哥偷師

在劇中，Gloria與紅姐和黑仔有不少對手戲，她就坦言相當緊張：「坦白講同紅姐演嘅第一場有少少緊張，但我同自己講下一次真係唔可以緊張，因為一緊張演技就會生硬，所以第二次就控制到我心情。仲好記得紅姐都好nice，有一場戲我做極都唔順暢，問完佢之後真係順好多，幫助我好多。而喺黑哥身上都學咗好多嘢，因為佢呢套劇有好多感性嘅戲係同佢媽咪，好多情感上嘅嘢。而我一直都好鍾意研究情感上呢一方面嘅演技方法，亦都好想令到自己進步，所以有幾日冇我嘅戲我都突登入去睇黑哥！因為齋睇佢點培養，定係喺NG情況下點樣喺同一個位流眼淚，好多方面都學到嘢。」

Gloria在戲中亦有不少打戲！

近年劇接劇，Gloria就笑言唔怕辛苦：「我唔係一個好有計劃嘅人，希望工作唔好停，亦都好希望可以拍旅遊節目，因為呢7年都未試過。（怕唔怕會性感？）唔怕，最多咪着比堅尼，我選美嗰陣都有着，OK㗎！」

好想睇Gloria主持旅遊節目！（IG圖片）

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