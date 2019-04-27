抖音網紅真面目大揭秘　男人戴假髮秒變清純美少女

近年網絡直播大行其道，很多直播App都自帶濾鏡功能，還有很多有美顏功能的拍照App，令不少素人在美顏和濾鏡的加持下變得更靚。內地拍片App「抖音」大受KOL及網紅歡迎，內置的美顏和濾鏡效果，可以說分分鐘化腐朽為神奇，肥變瘦又得，就連男變女都得！

抖音App上的網紅在鏡頭前（右）後（左）大不同！（影片截圖）

點擊下圖睇真啲：

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抖音上外表光鮮的網紅，看起來樣貌甜美，五官精緻，但原來鏡頭背後的真面目嚇死人！最近網上流傳一條短片，揭露這些網紅的在加濾鏡前後的樣貌，結果令人意想不到！無論年齡、美醜，只要打少少陰影，再靠美顏濾鏡功能，直接換一張新面孔都做得到！

她們通常在臉頰、鼻樑、下巴畫上陰影，出來的效果意想不到。（影片截圖）

三個一齊變樣都得！

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由於多數片段都只是影上半身，所以這些網紅下半身往往只是穿着睡褲，甚至露出大肚腩，誰能想到在鏡頭前的「女神」，原來只是個大媽呢？

鏡頭只影上半身，下半身都不會有人留意到，網紅甚至會露出大肚腩。（影片截圖）

大媽變女神都做得到！

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其實抖音不止可以令「大媽」變「女神」，甚至連男變女都做得到。一名叫「阿純」的用戶，在抖音App上號稱「全網男女通用臉」，他經常拍攝靠化妝和美顏濾鏡反串女性的短片。他多數是戴上不同顏色的假髮，再在臉部隨意搽粉底、眼影、打陰影，化妝手法可以用「簡單粗暴」來形容，而他化完妝後仍然是一副男性的面貌，但只要打開美顏和濾鏡功能，再調整一下角度，擺幾個Pose，即刻變成清純少女。「阿純」技術這麼高超，成功獲得1513萬粉絲關注，更已經累計有超過1億個Like，相當厲害！

阿純在鏡頭前展現甜美笑容，但邊個估到佢其實係一位男士呢？（影片截圖）

阿純在抖音上自稱「全網男女通用臉」，有超過1513萬人關注。（網上截圖）

阿純在抖音上作品無數：