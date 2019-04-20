抖音紅人教海嘩側面激似劉德華　自編自導自演短片播放率逾千萬

在內地興起的手機App抖音App（又稱TikTok）只用短短時間已經攻陷年輕人市場，就連在香港、日本、韓國等亞洲地區都大熱，更成功捧紅了不少素人。近日一條以「零距離接觸#哥哥再現」為題的短片在抖音熱播，片中有一位貌似張國榮的男士，幫另一位與劉德華相似的男士化妝，驟眼看真的與哥哥和華仔十分相似！

驟眼睇呢兩位男士（教海嘩和另一位男士）的確幾似華仔同「哥哥」張國榮！（影片截圖）

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這位名為「教海嘩」的用戶在抖音上載了一條短片，目前已經有過千萬播放量，還有超過51萬人Like、逾2萬條評論，相當受歡迎！短片在化妝間內拍攝，一位貌似華仔的男士坐在鏡子前，而另一位與哥哥相似的男士，就拿着化妝掃幫他化妝，吸引網民紛紛留言「真的好像張國榮和劉德華」、「似乎看到了他們年輕時」、「有點想流淚的感覺」、「側面看真像」。

這條短片在短時間內已經有逾51萬人Like，更有超過2萬條評論，可見討論度甚高。（影片截圖）

教海嘩在抖音有超過12萬粉絲，他是一位內地歌手及演員。（網上截圖）

現年39歲的教海嘩，在抖音擁有超過12萬粉絲，定居北京的他，在介紹頁面上表明自己是一位歌手、演員，曾出演《幸福馬上來》、《狄仁傑之通天帝國》等。其實教海嘩當初就是因為模仿華仔而入行，由於外表和華仔相似，他開始在一些模仿騷上嶄露頭角，更頻頻獲邀參加商演活動。2008年他參加了中央電視台《夢想劇場》超級模仿秀節目，因為貌似華仔脫穎而出，一舉奪得冠軍後正式踏入演藝圈。

他在抖音上非常活躍，經常上載短片。（網上截圖）

教海嘩曾在徐克執導的電影《狄仁傑之通天帝國》中擔任華仔的替身。（微博圖片）

2009年教海嘩獲邀上節目，展現超強的模仿實力，更被主持人畢福劍大讚為「高仿劉德華」。之後他還與華仔一起參演了由徐克執導的《狄仁傑之通天帝國》，擔任華仔在戲中的替身。被譽為「模仿劉德華最像的人」的教海嘩，曾模仿華仔獻唱《謝謝你的愛》、《忘情水》、《冰雨》、《來生緣》等經典歌曲，獲網友讚賞真假難辨，堪比原唱，他更在2017年推出歌曲《新忘情水》。近年教海嘩到各地出席活動獻唱，也是內地節目《開門大吉》的嘉賓之一，相信因為外貌與華仔為他帶來了不少工作機會。

教海嘩頻頻獲邀到各個城市出席活動，獻唱華仔的經典金曲。（微博圖片）

去年他還與鍾鎮濤一起參加內地節目《旋轉吧假期》。（微博圖片）

點擊下圖睇下教海嘩同華仔似唔似啦！

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至於片中另一位貌似哥哥張國榮的男士，暫時未知是真的化妝師，抑或是一位模仿達人，但從網友的留言可見，大家對他都相當好奇，可惜經過一番搜尋後都未能找出他的真實身份。

張國榮離世多年，但網友看完短片後都不禁感嘆這位「化妝師」真的與哥哥十分相似！（影片截圖）