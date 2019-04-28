何超蓮被爆激吻內地男演員竇驍　男方竟是何猷君緋聞女友前度？

賭王何鴻燊27歲千金何超蓮一向都被視為圈中筍盤，對上一次公開戀情是與台灣演員吳克群的4年情，之後回復單身的超蓮緋聞卻一直沒有間斷過，不過原來超蓮已經名花有主，被30歲內地男演員竇驍私有化。

何超蓮（左）與竇驍（右）疑似齊齊回酒店。（微博圖片）

據內地傳媒報道，有網民爆料在街上偶遇竇驍與一名身穿粉紅色衛衣的女性朋友約會食飯，二人不但有講有笑，竇驍更一手捉住這位女性的手，舉動異常親密。食完飯後二人更一起回到酒店，更在電梯裏情不自禁地激吻！

有網民發現何超蓮擁有片段中粉紅衫女子所戴的cap帽。（微博圖片）

隨後有網民羅列出證據，證明這個與竇驍擁吻的就是何超蓮！除了因為片段中的女子無論是正面還是側面均與何超蓮很相似外，何超蓮亦同時擁有短片中的女子所戴的棒球帽和粉紅色衛衣，而且二人在IG有互相關注，再加上早前亦有一同出席過時裝活動，令戀愛說越講越真。

何超蓮上月底出席活動時與竇驍同場。（何超蓮微博）

據稱，竇驍曾與奚夢瑤傳緋聞，並曾於女方媽媽「見家長」，惟戀情從來沒被承認過，奚夢瑤如今亦成為何超蓮細佬何猷君的女友。

奚夢瑤（左）與竇驍（右）曾傳出緋聞。（竇驍微博）

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