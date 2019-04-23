歐陽娜娜自認中國人被質疑想搵人仔　IG轉用簡體終得內地網民認同

台灣18歲女星歐陽娜娜上月高調在社交網站發聲明自己是中國人，並堅守一個中國原則，引起台灣及內地網民激烈罵戰。近日她又再次挑起事端，被網民發現她連在IG都棄用繁體字改用簡體字發文，此舉動引起不少內地網民熱烈慶祝，瞬間成為微博熱話。

歐陽娜娜20日在IG用簡體字發文，引來不少內地網民讚賞。（歐陽娜娜IG）

歐陽娜娜曾因身任台灣國民黨發言人的爸爸歐陽龍以往的言論，而被指支持「台獨」，正積極在內地搵真銀的娜娜，更因此一度被封殺，她拍攝的內地廣告更慘被「打格仔」，最後她在Facebook承認自己身為中國人而感到驕傲，才平息了內地網民的怒氣。

歐陽娜娜台北出世認「我是中國人」 網友：有種就別用台灣健保！

歐陽娜娜一向都用繁體字在社交網站發文。（歐陽娜娜IG）

不過，此舉動當然引起不少台灣人民的反感，紛紛指責她邊賺人民幣、邊享有台灣人的福利，導致歐陽娜娜兩邊不是人。所以她近來在IG發文都非常謹慎，避免用中文，只用簡單的表情符號或英文字句。不過，似乎歐陽娜娜已經徹底地做了選擇，於上周六（20日）出席位於美國的賓州大學擔任演講嘉賓時，所發的文卻用了簡體字，難免令人聯想她為了在內地發展得更順利而折腰，對她的「親中行為」感到非常失望！

自從被指支持「台獨」及親自承認自己是中國人後，歐陽娜娜通常都用英文和表情符號發文。（歐陽娜娜IG）

有網民猜測歐陽娜娜不打中文的原因。（歐陽娜娜IG）

雖然歐陽娜娜已經被不少台灣人痛罵，但她用簡體字卻得到不少內地網民的認同，大讚她「很勇敢」，紛紛湧進她IG留言，更因此登上微博熱搜。