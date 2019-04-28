成功追到「最索千金」何超蓮　30歲竇驍情史原來並不簡單

賭王千金何超蓮今日（28日）被爆與內地男演員竇驍於電梯激吻，引起全城熱話，雙方更火速於下午齊齊在微博隔空示愛承認戀情，不少網民紛紛送上祝福。

何超蓮和竇驍今日（28日）大方承認戀情。（何超蓮微博）

何超蓮被爆激吻內地男演員竇驍 男方竟是何猷君緋聞女友前度？

何超蓮火速承認戀情 發微博叫男友竇驍做「Babe」

能夠將有「最索千金」之稱的超級筍盤私有化，竇驍當然有一定的吸引力，除了外表斯文兼有紳士風度，30歲的他是加拿大籍華裔，自小學四年班與家人移民到加拿大，在溫哥華渡過青年時代，所以留有一口流利英文。竇驍於18歲時參加加拿大舉辦的《SunShine Nation》冠軍後展開他的演藝之路，並於2010年入讀北京電影學院時參與了張藝謀執導的電影《山楂樹之戀》，之後亦開始拍了多部電影，包括電影版《步步驚心》，以及2015年與台灣男神彭于晏及韓國男團Super Junior成員崔始源合演的《破風》最為人熟悉。

竇驍（左）4年前與彭于晏和崔始源合作拍電影《破風》。（網上圖片）

竇驍過去曾有過幾段情，最為人所知的包括白富美程曉玥和超級模特兒奚夢瑤。程曉玥是內地男星鄭愷的前女友，而奚夢瑤則現已成為何超蓮弟弟何猷君的緋聞女友。有網友笑指竇驍與前女友奚夢瑤齊齊「升呢」成功入豪門，亦有人表示他們雖然做不了情侶，但能成為家人都是一種緣份。

竇驍曾於內地男星鄭愷的前女友程曉玥有過一段情。（程曉玥微博）

竇驍曾與奚夢瑤傳緋聞，更與女方的媽媽見過面。（微博圖片）

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