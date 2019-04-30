余德丞重提去年因心律不正昏迷46小時　承認現時身體大不如前

近年TVB力谷現年29歲的余德丞（Dickson）上位，無論早前播的《福爾摩師奶》抑或近日熱播的《鐵探》中，Dickson都有不錯的發揮及好評。日前Dickson接受電台節目《1圈圈 星光背後》時，談到去年八月突然昏迷被送往深切治療部搶救一事，他透露事前完全不知道先天或遺傳了心律不正的問題。在昏迷46小時後，Dickson直言沒有丁點記憶：「但醒咗之後，姑娘就同我講第一句就問究竟媽咪喺邊。」

余德丞接受節目主持人梁泰來訪問。

提到近年被無綫力捧，在當打時期發生意外，Dickson坦言覺得上天有所有安排，所有事都冥冥中有主宰，能夠做的就是隨遇而安：「都係一件幾難過嘅一件事，坦白講我都冇諗事業受到打擊，反而對我嚟講，執番條命都好緊要，如果命同事業比，當然命緊要好多。」他續指過往根本沒有想過任何關於生死的問題，更加沒想過自己身體會這麼快就出現問題：「自問我覺得我生活習慣都比好多人都好，亦做好多運動，所以真係冇諗過原來突如其來發生嘅一件事會有咁大嘅影響，所以依家做所有決定都會諗多咗。」Dickson亦承認現時身體比以前容易感到疲累，所以暫時還未適宜拍攝劇集。

另外，談到好友蔡思貝在Dickson留院期間經常探望對方，他笑言當時並不知道思貝來過這麼多次。被問到兩人為何感情這麼好，Dickson透露去年拍攝旅遊節目時，經過相處後發現大家好傾得埋：「我哋有啲嘢好夾，但有啲嘢又完全唔夾。大家性格都好直率，亦會互相提點大家。」提到Dickson女人緣比較旺盛，他笑言只是剛巧有機會跟不同女藝人合作才會被稱呼為「女神收割機」。