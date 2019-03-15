【專訪】不強求愛情關係　余德丞公開擇偶條件：蔡思貝都OK嘅！

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

短片拍攝：葉志明

剪接：吳宇峰

場地提供: Mad for Garlic（Causeway Bay）

Hair: Adrian Au @ Hip Hair Culture

近期熱播的劇集《福爾摩師奶》已播到中段，不知道大家留意這套劇集的重點是什麼呢？而劇中飾演游池一角的余德丞（Dickson）繼劇集《誇世代》後再次擔任重要角色，但其實這也只是他第二次拍劇，已獲得監製的賞識，全因為角色性格與他本人一樣是一個陽光男孩。

【專訪】從兒童節目轉做綜藝兼拍劇　余德丞感激監製：要飲水思源

【專訪】九死一生因禍得福　余德丞錫住身繼續衝：想證明我有能力

Dickson大談擇偶條件最重要一定是看性格。（葉志明攝）

劇中Dickson更與陳瀅有不少感情戲，不過陳瀅本身就是一位緋聞比較多的女藝人，不少跟她合作過的男藝人也會傳出與她「撻著」，Dickson笑言不太擔心這緋聞的發生：「其實我從來都唔太驚呢方面，因為正常社交唔係男就係女，咁啱我同佢比較多戲份，其實都係正常社交，有冇人講係其他人嘅事。」

專訪中，Dickson大談擇偶條件，更講到與蔡思貝的關係，仲唔快啲點擊睇片？！

對於感情Dickson只能順其自然不強求。（葉志明攝）

+8
+7
+6
【多圖】Do姐農夫遠赴挪威拍全新節目　加埋余德丞一齊晚間看地球
【福爾摩師奶．劇透】陳瀅被揭交際花遭公審　為乜會色誘余德丞？
【娛樂大家】余德丞做主持無壓力　願畀貼士蔡思貝贏大獎
【情人節】蔡思貝余德丞2月14孖住一齊過　為公開戀情鋪路？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。