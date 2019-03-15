【專訪】不強求愛情關係　余德丞公開擇偶條件：蔡思貝都OK嘅！

短片拍攝：葉志明 剪接：吳宇峰 場地提供: Mad for Garlic（Causeway Bay） Hair: Adrian Au @ Hip Hair Culture

近期熱播的劇集《福爾摩師奶》已播到中段，不知道大家留意這套劇集的重點是什麼呢？而劇中飾演游池一角的余德丞（Dickson）繼劇集《誇世代》後再次擔任重要角色，但其實這也只是他第二次拍劇，已獲得監製的賞識，全因為角色性格與他本人一樣是一個陽光男孩。

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Dickson大談擇偶條件最重要一定是看性格。（葉志明攝）

劇中Dickson更與陳瀅有不少感情戲，不過陳瀅本身就是一位緋聞比較多的女藝人，不少跟她合作過的男藝人也會傳出與她「撻著」，Dickson笑言不太擔心這緋聞的發生：「其實我從來都唔太驚呢方面，因為正常社交唔係男就係女，咁啱我同佢比較多戲份，其實都係正常社交，有冇人講係其他人嘅事。」

專訪中，Dickson大談擇偶條件，更講到與蔡思貝的關係，仲唔快啲點擊睇片？！

對於感情Dickson只能順其自然不強求。（葉志明攝）