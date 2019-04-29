關心妍為巡唱積極減磅　戒零食狂跑步誓操24吋小蠻腰！

今年關心妍(Jade)將重投歌手身份，舉行入行18年首次內地巡唱「Touching Moment Concert Tour」，將於7月13日在廣州舉行首站，巡唱地點將會陸續公布。

曾兩次踏上紅館的Jade，距離上一次個人演唱會已經相隔五年多，每次開騷前，Jade都會操到自己最fit，最fit時只有96磅、24吋腰，生了女兒楊榮心（心心）後，Jade的確減少了運動，但為了今次巡唱，Jade近日再次踏上跑步機和健身室：「依家105磅，仲有兩個幾月，希望減返少少，返番24吋腰有啲難度，盡力戒零食，叫老公陪我一齊跑步。」入行18年，Jade有不少經典慘情歌，《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《慘得過我》、《放生》、《仍然》和《失戀哲理》等都深受樂迷歡迎，宣布開巡唱後，Jade的經典慘歌在網上洗版，不少歌迷問何時舉行香港站？Jade說︰「今次巡唱真係夢想成真，足足等咗18年，希望明年返到香港站啦。」

昨日(28日)，Jade在廣州舉行巡唱發佈會，即場宣布加開另外三站包括深圳、東莞和佛山，清減不少的Jade狀態大勇，手臂更現「老鼠仔」，一班內地歌迷亦拉隊到場支持「關家姐」！