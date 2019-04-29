惠英紅因《鐵探》角色太乞人憎俾人當街鬧　嚇到立即閃人

惠英紅（紅姐）今天（29日）自己掏錢請一眾傳媒及好友食飯，原因是早前在《金像獎》中奪下「最佳女配角」，紅姐感謝身邊朋友及傳媒一路以來幫忙，所以舉辦了這個慶功宴。紅姐感恩自己是幸運的人：「咁多識咁耐嘅朋友一齊食飯真係好開心，今晚約呢個飯局大家都一呼百應，所以都只係用咗2日嚟約大家。」

紅姐今天晚上邀約了很多認識超過30年以上的朋友食飯。（陳順禎攝）

接下來紅姐也忙著要兩岸三地飛來飛去，工作也停不下來，紅姐透露有兩部劇集一部電影等著她，不過在完成接下來的工作後紅姐表示會放一個假期休息：「如果將自己整到好殘往後開工都好難，倒不如放下假休息充下電再返嚟，已經計劃去荷蘭搵老友，加上我鍾意落雪。」

紅姐笑言這次再接拍電視劇能令大家這麼討厭她的角色已經覺得很成功。（陳順禎攝）

而近日發生了一件事在紅姐身上，更令到她嚇了一跳，「我前晚好驚，突然間有人好惡好惡大叫萬晞華，嘩，夜晚俾人大叫仲要喺海邊，加上得我兩姐妹同隻狗，我以為佢憎我憎到死，但佢之後同我講我做得好同撐我，我講完多謝即刻走，嚇親嘛。」不過對於這些另類支持紅姐很感謝他們的心意，提到下個目標是否視后，紅姐笑言盡力演了但有信心。