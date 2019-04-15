【金像獎2019】惠英紅再奪女配角：人哋會唔會覺得我太常客呢？

惠英紅昨晚（14日）出席《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》，並憑著在《翠絲》中的精湛演技打低一眾對手，奪得「最佳女配角」獎。紅姐在慶功時接受《香港01》記者訪問，她坦言：「依家好開心，好輕鬆，今日突然有一下係有少少壓抑同擔憂嘅，人哋會唔會覺得我太常客呢，會唔會諗『嘩，又係你啊』，但後尾同自己講『唔係啊，我都好畀比機做呢個角色，得唔得獎都唔緊要啦』。」

惠英紅今日在《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》勇奪「最佳女配角」獎，她在接受訪問時也難掩興奮之情。（梁碧玲攝）

紅姐在台上講得獎感受時，指自己非常支持新導演，她在得獎後補充：「我應該所有攞獎嘅戲都係新導演嘅作品，唔係為咗攞獎嘅，自己拍任何一個角色前都無諗住攞獎，只不過係自己有少少力量可以去幫下佢哋，都希望成個電影業有啲新血可以做得再好啲啦。」被問到自己是否都想盡量接新導演的戲，紅姐指如果有檔期一定接，不過前提都是那名導演是真的用心和真心想加入電影圈的。

紅姐已是第二次得「最佳女配角」獎，她指每次獲獎的心情都差不多，一樣開心，也坦言當然想自己得獎，不過如果最終失落獎項，也不會失望。（陳順禎攝）

紅姐早前在《亞洲電影大獎》得「最佳女配角」，得獎後在社交平台「找數」上載一張性感的泳裝相，她昨晚直言：「今次無啦，唔會啦，bikini已經係盡啦，你話之後仲可以做得啲咩啊？除晒？我除咗觀眾都唔想睇啦，我都唔好意思啦，唔搞呢啲啦。」

