程美段公開錄音反駁力證有遭拖糧　杜汶澤網台終於正式發聲明道歉

曾經為無綫節目《美女廚房》擔任美女學徒的程美段 (Kiwi) 於今年1月為杜汶澤的網上煮食節目拍攝完後，竟延至4月24日才收到應得的$9000酬勞。她疑遭到拖糧而向記者呻，卻惹來杜汶澤的不滿，結果兩人於Facebook上隔空開火。杜汶澤明嘲暗寸Kiwi，更呼籲同業若聘用Kiwi要小心，而Kiwi則列出證據圖文並茂作出反駁。

兩人合作前曾經關係好好。(fb圖片)

對於被質疑拖糧3個月，杜汶澤昨日就第3度就事件於facebook開post，發文表示在娛樂圈3個月才出糧的情況實屬正常，他說：「本公司與程小姐在合作期間，從來沒有承諾出糧時間，可能娛樂圈以外的人士，並不了解我們行業出糧時間的習慣及運作。而所有為本公司工作的主持人，從來沒有一個對本公司的出糧時間有意見，合作亦相當愉快，只有程美段一個人，對此有意見，並且主動向傳媒篤灰。我可以負責任的說，三個月雖然不算早，但在行業當中，絕對不算遲。」言下之意，即藝人工作後幾個月才出糧乃行規。他又強調不會因今次事件而解雇負責出糧給Kiwi的總經理豪仔。

兩人第一次在fb開火嘅post。(fb圖片)

然而Kiwi在阿澤出此post之後，又再一次作出反擊，於fb公開了她1月20日時與豪仔就協商出糧日子的whatsapp對話錄音，以證明豪仔確曾承諾會於她拍攝完畢後一星期就可以出糧給她。她表示：「就今日杜汶澤先生再發文一事，當中有提到『從來沒有承諾出糧時間』一句，直接關係到我......最後推論都係返到去我博見報，所以雖然一直有錄音做證，但都唔想事件再發酵而拎出嚟，但而家杜先生一口咬定『從來沒有承諾』，我選擇公開錄音，至少還自己一個公道。」錄音中豪仔跟Kiwi說：「最初時傾當$1,500一組，當然可能係underate咗，但大家都想合作，所以6組就$9,000，應該拍完之後，我諗一個禮拜就可以出糧，咁樣有冇問題？」

阿澤出post講行內3個月先出糧屬正常。(fb圖片)

Kiwi又就被指搏見報搏上位的指控反擊，強調自己絕無此意，她說：「要拎一個有意簽我嘅當紅大明星嚟博上報，呢個邏輯我實在唔可以理解。而且杜生喺連登一向有唔少粉絲，孔子同亞里士多德都曾經講過，『誰大誰惡誰正確』，為咗上一次報紙，我需要大費周章到呢個地步？本來揮筆一簽就可以做到嘅事，我點解要冒險同網民為敵？」她最後又強調：「並唔係大明星搵記者就合理，我哋呢亭奀星搵記者就十惡不赦，於理不合。杜生自比『威風八面』，而我都只求『自食其力』。」

Kiwi強調自己並非借此事搏上位。(fb圖片)

事件至今的最新發展，是阿澤的網台節目終於於fb發出道歉聲明，正式就今次的拖糧一事向Kiwi道歉。該聲明內容如下：

本台聲明：

就於本公司總經理黎先生向程美段小姐曾作出之口頭承諾，聲稱演出後一個星期支付演出費，結果在三個月後才付款，此乃行政失當，本公司深表歉意，並會作出檢討，確保日後與藝人合作時，有更妥善的安排。

多謝大家一直以來支持本台，今後定當繼續努力，為觀眾製作更多高質低俗的娛樂節目。

之後阿澤又再開post力撐豪仔，表示：「雖然呢鑊嘢比你跣x咗，但係做兄弟嘅嘢，無話邊個跣邊個，你做啱一萬樣嘢，唔通你做錯一樣我就怪你？無可能！以後繼續比心機，做好啲啲嘢，出嚟行同人嘈唔一定鑊鑊打贏嘅，捱一兩刀，唔死得人嘅！怪就怪我無請多個人幫輕你。總之大家心x照，唔好擺響心，吓！點解我要出公開信？因為驚你又已讀不回囉⋯⋯聽晚見啦！」

阿澤網台道歉聲明。(fb圖片)

點擊下圖睇返今次事件嘅相關fb post以及圖片，仲有Kiwi嘅靚相：