程美段用兩年時間在網絡引爆五次炸彈！　一文睇清小女孩的威力

近日因與杜汶澤「出糧風波」的程美段（Kiwi）在網絡又再爆紅，兩人在網上隔空開火兩日，最終程美段用錄音證據令杜汶澤要出聲明了結事件，看似終於告一段落。今次程美段可以說是贏盡網民同情，一個被拖糧的小女孩得到一班網民聲援，力指杜汶澤的不是。

1995年出生的小女孩程美段今次成為網絡上的大紅人，但其實她已經不是第一次，早於上年六月初，TVB 開拍《美女廚房》第二輯，程美段亦是其美女學徒之一。當時這位美女學徒已經被大眾關注，事關她的instagram上勁多性感相，更試過於荒山野嶺拍攝全裸寫真相，這是她於網絡上的第一爆。

程度真係好大膽！（IG 圖片)

+ 15 + 14 + 13

在這件事之後，很快便迎來她的第二爆。有網民將程美段的舊相放上網，對比相當之大！不少人質疑她曾經整容，不過那些舊相看得出程美段是有點baby fat，或者是長大後減肥的成果，未必是整容。而她在2017年以舊藝名（其實她真名是徐民虹）徐藝媛參選「環亞美神」選舉並奪得「甜心美神」獎，當時的宣傳照跟現在也是有點分別。

網民找出她的舊照，真係少少baby fat，不過都認得！（網上圖片）

+ 2

在上年動漫節，程美段作為《美女廚房》中的美女學徒，卻無視TVB 當年大行其道的「禁色令」，於動漫展以超性感兔女郎cosplay裝現身，她當時指自己不是行性感，在接受訪問時說：「理論上件衫唔係露線嗰啲，佢係平頭一字膊，只係露腰嘅衫，唔係一件露胸嘅衫。雖然我都冇乜身材，啲相影到我個肚同條腰我好鬼肥。」又成功在網絡上有第三爆！

性唔性感？自己判斷！（網上圖片）

呢套就萬聖節嘅！（IG 圖片)

+ 18 + 17 + 16

上文說到她是《美女廚房》中的美女學徒，不過拍攝到中途便被TVB 「炒魷魚」，當時Kiwi在接受《香港01》訪問時說：「突然間，監製經過啲PA同我講話，新嘅集數唔使我返去啦，咪即係唔用我囉。其實有次拍晒反應Shot之後，我就問PA話反應Shot拍晒，夜晚有啲事可唔可以行得開，因為我嗰晚想請假去Casting，都係臨時收到通知。嗰時監製都喺隔離，佢就反應好大，仲話：『如果你今晚唔出現嘅話就以後都唔使嚟。』即係唔再用我。咁後尾嗰晚我都選擇留低拍埋佢冇去到Casting。」雖然未知真正被炒原因是什麼，不過又令到程美段在網絡有第四爆！

程美段突然被炒，原因成謎。（資料圖片）

+ 2

今年年初，程美段在「杜汶澤喱騷」中的《為何深夜總是餓》擔任杜汶澤的助手，一件車厘龜背心又令網民的重點全放在她的身上，拍攝節目第一天後，接受訪問時她指：「我嗰日，本來就係着住件衛衣去，包到好冚，諗住就咁拍。阿澤佢哋就好反應話：『吓，你諗住包到咁樣拍？冇嘢睇喎！仲有冇衫換？』我話：『我廢事，唔想比較啦。』因為有啲女仔都着得好勁，唔係要鬥除吖嘛，好似永無止景咁，我又唔想鬥露得多鬥性感，後尾就轉咗件背心仔，就係我影出嚟嗰件。」雖然她無心，但件衫令她在網絡有第五爆！

相信大家同睇過喇！呢次亦係佢同阿澤第一次合作。

而家睇Kiwi，其實都真係幾省鏡嘅！（IG 圖片)

+ 14 + 13 + 12

到前日，拖糧事件相信大家都很清楚，又令她在網絡有第五爆！入行短短兩年，已經有五次熱爆話題出現在她身上，你話勁唔勁？

程美段Kiwi投訴「老闆」冇出糧 杜汶澤fb澄清：你冇我電話咩？

程美段向記者呻遭拖糧惹杜汶澤不滿 兩人關係正式決裂

程美段公開錄音反駁力證有遭拖糧 杜汶澤網台終於正式發聲明道歉