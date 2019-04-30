【詭探前傳】秋官演茅山高人似模似樣　角色有反差成追看原因

ViuTV新劇《詭探前傳》於昨晚（29/4）10點播出首集，講到明前傳當然跟前年播出的《詭探》有關。顧名思義，劇集必定集懸疑靈異於一身，加上今次演員陣容較搶眼，有鄭少秋及陶大宇坐鎮，帶領麥子樂、江若琳、游學修、陳安立等年輕演員，相信觀眾都會期待，繼《大時代》相隔27年秋官跟大宇再度「鬥戲」，相信能吸引不少劇迷的關注。究竟首集有什麼令觀眾追看下去呢？

《詭探前傳》的劇情主要講述道家師父兼大學哲學教授彭百川（鄭少秋飾），因緣際會分別遇上分別遇上張漢忠（麥子樂飾）、徐伯強（陳安立飾）及司馬至全（游學修飾）三個年青人，並將3人收為徒弟。四師徒為街坊破解鬧鬼問題而漸有名氣，其後香港警隊的神秘部門「第七行動組」就邀請了彭師父幫忙。憑其道家智慧和法術，四人接連破案，漸被認可為第七行動組的顧問，成為了第一代「詭探」。

《詭探前傳》由鄭少秋及陶大宇主演，故事包含不少香港都市傳說及驅魔情節，題材相當吸引。（劇集海報）

角色設定有反差成觀眾追看原因

彭百川（鄭少秋飾）為道家師父兼大學哲學教授，劇中見到彭Sir下午跟學生探討人類是否擁有靈魂才算確實地存在等存在主義的話題，晚間卻在盂蘭勝會上施展茅山術，為被鬼上身的司馬至全（游學修飾）驅鬼。另外，身為社團大佬的「鬼成」（陶大宇飾）竟然是中醫師這個設定，跟彭Sir一樣在角色上有着極大反差，才會引起觀眾對角色的興趣及注意，令大家追看主角的故事。

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都市傳說夠貼地 向80年代靈異片致敬？

靈異鬼怪等題材一向受觀眾歡迎，不過近年以茅山術捉鬼驅邪為主題的戲劇都較少，只有由張家輝自導自演的《盂蘭神功》、《陽關道》等。今次秋官所飾演的彭Sir精通茅山術，演出更似模似樣，加上劇集背景設定於1980年代，更涉及中國民間傳統迷信習俗，如盂蘭勝會、冥婚、五獄成仙等。這些元素都令人聯想到8、90年代流行，由已故演員林正英主演的中式捉鬼電影，包括《音樂殭屍》、《殭屍先生》、《一眉道人》、《驅魔警察》等。另外，今次的後期製作及特效比起《詭探》更花心思，雖然還未能拍得住美劇質素，但絕對同《降魔的》有得揮。

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略嫌時間太短 首集未能清晰交代劇情主線

每集時間只有二十多分鐘，要在短時間內吸引到觀眾絕對不易。雖然首集能夠帶出重要角色的性格及背景，觀眾知道主角秋官和大宇應該會有不少對手戲，但並不知道兩人的關係是敵是友。加上角色名突然亂入，感覺上首集只是角色介紹，角色與角色之間的聯繫似有似無，略嫌未能清晰交代劇情的主線。不過值得一讚的，就是司馬至全遇到鬼怪就會頭痛及看到「幻覺」，並透過小女孩扮演神靈，如果有看過《詭探》的觀眾，必定會有共鳴，但同時又不會影響到沒有看過上一輯的觀眾。