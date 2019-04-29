【詭探前傳】黑化陶大宇首集即亮相　不念「父子情」直踩秋官個場

ViuTV劇集《詭探前傳》於今晚（29/4）10點正式在99台首播，除了「秋官」鄭少秋相隔7年再於港劇中亮相外，劇集亦充滿話題和看點，包括不常演反派的「師奶殺手」陶大宇在戲中化身性格深沉狠辣的霸氣奸角「鬼成」，令人感到非常新鮮，而且他更與飾演茅山大師「彭百川」的鄭少秋正面交鋒，兩「父子」都冇情講！

由鄭少秋、陶大宇、游學修、麥子樂和陳安立主演的ViuTV劇集《詭探前傳》於4月29日正式首播。（海報）

戲棚被埋伏 首集最刺激場口

飾演社團大佬「鬼成」的大宇在劇中非常毒辣，不但與早前重播的《刑事偵緝檔案》系列「大勇」形象相差甚遠，更比《大時代》「丁益蟹」更有膽色，天不怕地不怕的他在《詭探前傳》開始部份，便不理旁人勸阻，堅持一個人大搖大擺地，坐在會場正中央觀看專讓鬼魂欣賞的神功戲。

其實這一幕是首集的最刺激場口，因為剛剛坐上龍頭之位的大宇羽翼未豐，話事權仍在幫中「長老」把持，所以不少人都想取代大宇做大佬因而派出殺手，而獨自坐在戲棚前的他便為對頭人製造大好機會，一班小混混突然持刀追殺，幸好飾演「司馬至全」的游學修陰差陽錯地被鬼上身幫手解圍才能得救。

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極心狠手辣 為求目的不擇手段

大宇為追查暗殺自己的主謀，擄走其中一名小混混，更叫手下毒打他迫使對方講出真兇，而最陰毒的一招便是他親自拎起火水爐上的藥煲，將高溫的中藥倒落小混混的下體，令對方「小弟弟」慘被淥熟並瘋狂尖叫，非常殘忍。而大宇之後為收游學修為手下而踩上秋官的住處，整個過程亦滲出了淡淡的火藥味，相信兩人會愈鬥愈激。

而整段演出中，大宇發揮出超水準功力，無論是淥「小弟弟」還是與秋官角力場面都七情上面，似是會在毛孔中滲出不經意的霸氣，不但令大宇的粉絲心動，但令一般觀眾感到其「戲」勢。

陶大宇將新鮮滾熱辣的藥湯倒入仇家的「小弟弟」上，非常殘忍。（劇集畫面）