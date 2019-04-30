張栢芝自爆「小王子」最新狀況　大方分享揀BB衫3個小貼士

張栢芝去年秘密誕下第三胎「小王子」，早前有傳媒爆出「小王子」的名字叫張禮承，但栢芝對BB的狀況不願多透露，所以外界對他的情況一概不知。今日（30號）她在微博上載了一段以「尊重孩子的審美主見」為題的VLOG，分享了「小王子」的最近狀態。

張栢芝去年12月在微博Post相，公佈誕下第三胎「小王子」的喜訊。（微博圖片）

栢芝在片中戴着黑超和Cap帽，雖然遮住了半張臉，但依然可以看出她保養得宜。一向親力親為照顧囝囝的栢芝，這天去接二仔Quintus（謝振南）放學，5月份將迎來9歲生日的Quintus已經差不多到媽咪膊頭，大個仔啦！上車後栢芝透露這天的主要任務是幫「小王子」買衫：「小王子他已經胖到，又要重新再買他的大碼（衣服）了，所以我待會兒帶你們去一個購物商場。」

「小王子」出世後，栢芝的保密功夫依然做到足，但今次她就在VLOG中透露寶貝仔肥咗好多，要買大碼衫。（影片截圖）

二仔Quintus即將9歲，大個咗好多。（影片截圖）

栢芝亦有分享自己幫囝囝買衫的Tips，她會帶着「小王子」已經穿不下的衣服，方便商場售貨員作對比，清楚知道應該挑選什麼尺碼的衣服；此外，對於為BB挑選衣服，栢芝就有3條準則：不要太貴、舒適好穿、確保安全。她去到商場後，為「小王子」挑選了一套三件裝的衣服，總共才140港元，還可以打75折，栢芝果然精打細算！

栢芝特登帶埋囝囝已經唔啱着嘅衫，方便店員比對。（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

買完「小王子」的新衫後，栢芝另一個任務就是陪Quintus買鞋。Quintus急不及待衝去鞋舖，挑選了一對軍綠色的運動鞋，稱自己之前已經試過。5月12日將過9歲生日的Quintus越來越有主見，栢芝也尊重囝囝的意見，還大讚Quintus有品味！這位媽媽還說自己的腳跟Quintus一樣大，問他可不可以同媽咪分享穿同一對鞋，誰知Quintus搖頭拒絕，場面搞笑。其實由這條片已經可以看出栢芝非常愛錫寶貝仔，不止全心照顧他們，更會尊重囝囝的意見，十分開明。

Quintus都有收穫，栢芝絕對冇偏心！（影片截圖）