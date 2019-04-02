張栢芝媽咪揸Uber搵食？　2000單Order九成好評網友稱模範司機

張柏芝去年秘密誕下第三胎「小王子」，常在網路上分享生活，先前更帶着二兒子Quintus為媽咪Davies Shally拍片慶祝生日，仲冧爆賣口乖讚媽咪「多謝送給我美貌」。最近，有網友驚爆張柏芝媽媽Shally原來揸緊Uber，已經接落超過2000筆Order，仲要超多好評。

網友表示有一次在香港call車準備返酒店，估唔到司機就係張柏芝媽媽，而根據Shally在網上的紀錄，她的資歷已經有1年半，接落超過2000筆Order，而且幾乎全部乘客都畀好評。

（Uber截圖＠聯合新聞網提供）

其實Shally去年已經被記者影到揸Uber開工的情況，如今證實此事，讓網友也感動表示，「挺好的啊，年紀大了也能發揮自我價值」、「就喜歡靠自己的人」、「雖然女兒是大明星不缺錢，但是作為母親能做自己喜歡的事情，賺錢養自己，這是一個三觀很正且開朗的媽媽」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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