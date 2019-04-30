裵珍映韓國開騷獲Wanna One隊友力撐　廣東話拍片約粉絲香港見面

韓國男團Wanna One出身的裵珍映（又譯：裴珍映）27、28日在韓國舉行首個粉絲見面會，當日裴珍映除了獻唱第一張個人單曲專輯《Hard To Say Goodbye》，又表演SHINee成員泰民的《Move》，以及Justin Bieber的《Baby》，最令Wannable（Wanna One粉絲）驚喜的必定要數Wanna One隊友朴志訓、李大輝到場現身支持，而NU’EST和尹智聖亦有送上花牌祝賀，所以裴珍映完成演出後，也特意開V Live直播感謝眾人支持。

裴珍映日前完成韓國粉絲見面會。

今次見面會上，Wanna One隊友李大輝驚喜現身。（網上圖片）

尹智聖和NU'EST送上花籃祝賀。（網上圖片）

除了李大輝之外，朴志訓亦有力撐裴珍映。（網上圖片）

另外，裴珍映將於6月22日假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行《Bae Jin Young 1st Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong 'IM YOUNG'》，今次是裴珍映首次單獨來港演出，他特意用廣東話拍片與香港粉絲打招呼。影片中，裴珍映用廣東話說「大家好」、「到時見」，又派手指心冧粉絲，裴珍映還稱，希望屆時與粉絲度過美好時光。裴珍映香港粉絲見面會門票將於5月3日上午10點於HK Ticketing快達票公開發售。

裴珍映即將來港開騷，他特意拍片與香港粉絲打招呼。