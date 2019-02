朴志訓頭炮開個人見面會　Wanna One裴珍映、金在奐等好兄弟撐場

Wanna One正式解散後,11位成員已立即開展全新的演藝活動。而昨天(9日)朴志訓就率先出撃,作為組合第一人在韓國舉辦個人見面會,與MAY(朴志訓粉絲)作近距離互動。除了愛犬有份上台外,尹智聖、金在奐和裴珍映更驚喜現身做嘉賓,可見幾位超友好的兄弟情。

昨天朴志訓在首爾慶熙大學,舉行兩場個人見面會《PARK JIHOON 2019 ASIA FAN MEETING IN SEOUL [FIRST EDITION]》,吸引大量粉絲入場支持,現場座無虛席。由於是首個見面會,朴志訓都花盡心思準備多個環節,換上多套衣服,沒有辜負粉絲的期望。朴志訓出道起就有「儲存男」和「Wink男」等別名,招牌撒嬌等當然少了。昨晚他更加入大量性感舞台,穿起開胸恤衫大跳《Shape Of You》等,帶來充滿男子力的表演,讓現場的MAY叫破喉嚨。

朴志訓的愛犬Max昨天也有現身,成功搶鏡!(網上圖片)

不過最驚喜可說是,尹智聖、金在奐和裴珍映突然現身,以神秘嘉賓的身份登場,其中裴珍映更親自拿着花束上台。三位一場來到,當時即場分享了不少Wanna One時期的趣事。主持人問金在奐,最想在朴志訓身上拿走的東西是甚麼時,他就回答:「經過上一次演唱會後,我有一樣想擁有的東西…」台下粉絲竟一同大叫「腹肌」,令朴志訓非常害羞。金在奐更自爆其實有曾嘗試練腹肌,可是偏偏不成功,希望有天能向粉絲展示成果。

尹智聖昨天示範平時如何「逗」朴志訓,形容他是可愛的弟弟。(網上圖片)

