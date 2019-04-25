【鐵探】楊潮凱入行10年唔做親生仔　殺入電影界做新人追夢！

由袁偉豪、惠英紅、姜皓文、蔡思貝、黃智賢主演的TVB重頭劇《鐵探》劇情越來越緊張，當中飾演黑幫大佬龍哥的楊潮凱亦於17集登場，在劇中他一改廿四孝爸爸的形象，演喪盡天良且經常打女人的大佬，引起不少民憤！劇集熱播中的同時，他今早亦在網上宣布自己與TVB的經理人合約正式結束，並自言是時候落山闖蕩江湖，見一見外面的世界！

現年34歲的楊潮凱於2009年參加TVB第23期藝員訓練班入行，入行10年演過不少大大小小的角色，當中在劇集《天與地》中其飾演陳豪之少年時期宋以朗而人氣急升。近年楊潮凱亦參與過不少TVB重頭劇，當中包括《與諜同謀》、《不懂撒嬌的女人》、《使徒行者2》和《鐵探》等等。前年，他在網絡劇《降魔的番外篇 - 首部曲》中首次擔任第一男主角，並於殺入主持界參與節目《3日2夜》和《BB要健康》等等。

楊潮凱正式回復自由身！（IG圖片）

入行十年演過不少大大小小的角色，更做埋主持！（IG圖片）

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入行10年，楊潮凱最終選擇不再做TVB親生仔，他接受《香港01》訪問時就透露前前後後與公司傾了4次，最終才有了這個決定，但他強調自己仍然是TVB藝員，只是改變了合作方式：「其實舊年開始傾約嘅，我就想要返多啲選擇工作嘅權利，所以先會轉合約。TVB對我嚟講都係一個Comfort Zone（舒適區），要出去先可以學到更加多。（嚟緊有咩工作計劃？）嚟緊都係同不同單位見面同傾合作，想多啲喺電影方面發展，而家會多啲去casting（試鏡），外國嘅電影都會去casting，睇機會。」

楊潮凱對電影一向都有研究！（IG圖片）

其實大學時期楊潮凱在大學時期，曾經自編自導自演，參與多部獨立影視作品並曾參加第三屆台灣金甘蔗影展，並且獲得「最佳男主角」。在2015年，他更曾到紐約留學修讀一個月的Film Acting 課程。打算正式踩入電影圈，楊潮凱稱自己不介意做新人，他表示：「我又唔係咩大星，唔介意由零開始！作為一個演員，演咩角色都願意。」回復自由身，變相亦失去穩定收入，身為人夫的楊潮凱就稱壓力未算很大：「雖然未供完層樓，但其他支出又唔算多嘅，希望嚟多啲人搵我做嘢啦！」

在新劇《鐵探》就演黑社會大佬！（IG圖片）

至於《鐵探》，楊潮凱就表示自己是第一次挑戰喪盡天良的角色，他笑言：「今次這個角色在外界人睇嚟是喪盡天良，而且仲要打女人，都要過心理關口，仲好驚會整親蔣祖曼，但係佢係一個好好嘅演員，我同佢喺事前已經有個好好嘅溝通，我哋都好相信大家，所以要好多謝佢。（你哋仲有床戲，會唔會拍醜？）都唔會既，因為大家都好專業。」

劇中更有床戲!!（IG圖片）

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