Super Junior崔始源快閃香港嘆無時間見朋友　期待圭賢退伍合體

韓國人氣男團Super Junior成員崔始源，今早（1日）由韓國仁川出發來到香港，出席沙田新城市廣場舉行的Kielh's「CalenduLAND巨型金盞花樂園」開幕禮。始源今年首次訪港，吸引了數百名粉絲到場支持，企滿4層商場，人氣依舊爆燈！

崔始源事隔一年再訪港，吸引了大量粉絲到場，當中不乏來自東南亞等地的粉絲。（梁碧玲攝）

非常用心的始源特別為香港粉絲，準備標準的廣東話自我介紹：「Hey！好耐無見，我係崔始源。有無掛住我？我好掛住你地，今晚得唔得閒見我啊？」活動上，始源都有分享日常的護膚和減壓心得。他講到平日雖然繁忙，可是人生最緊要開心地過，做自己想做的事外、皮膚管理都一樣重要。而始源也分享到因為他十分關注皮膚敏感的問題，所以也經常使用品牌的產品。

崔始源今天穿著淺橙色恤衫現身，配合是次品牌活動的主題。（梁碧玲攝）

被問到短時間內會否有機會見到Super Junior成員合體，始源就回答：「圭賢也差不多退伍，很快便能以團體的面貌見大家。」被問到是否正在準備新專輯，始源就表示現正集中在《各位國民》的拍攝上，相信完成後應該會開始籌備新碟。他也補充完成電視劇拍攝後，也收到不少電影拍攝邀請，希望有機會飾演一些充滿正義感的角色。這次始源來港時間甚短，他坦言可惜沒有時間與朋友見面，就連品嚐香港美食的時間也沒有。

崔始源一貫親民作風，主動走到粉絲群拿起手機，與大家自拍。（梁碧玲攝）

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