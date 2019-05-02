【2019 Billboard】BTS防彈少年團掃兩獎創歷史：多謝A.R.M.Y.！

「2019 Billboard Music Awards」在香港時間5月2日上午8時，於美國拉斯維加斯谷美高梅大花園體育館舉行，韓國男團BTS防彈少年團聯同麥當娜（Madonna）、Taylor Swift、Cardi B、Kelly Clarkson、Jennifer Hudson、Eva Longoria等人齊齊出席今次盛典。7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA不單第三年蟬聯「最佳社群媒體藝人」（Top Social Artist），更首度勇奪「最佳雙人組／團體」（Top Duo/Group），再次寫下K-pop新歷史。

BTS防彈少年團今日參與「2019 Billboard Music Awards」。（Getty Images）

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BTS防彈少年團西裝骨骨踏上紅地氈，率先獲頒「最佳社群媒體藝人」，隊長RM對BTS連續三年獲獎相當感恩，明言會全力以赴。在頒獎禮上，防彈少年團奪得「最佳雙人組／團體」，全場觀眾均起立致意。RM領獎時，第一時間高呼：「感謝A.R.M.Y.（BTS防彈少年團粉絲）！」其後他表示：「依然很難相信我們能夠站在這個台上，能夠和眾多藝人一同獲獎……我們和６年前一樣，依然有共同夢想，同樣的感受和想法，讓我們令夢想變得更美好，謝謝。」

在紅地氈上，防彈少年團獲頒「最佳社群媒體藝人」（Getty Images）

BTS不只獲得「最佳社群媒體藝人」，更首度獲得「最佳雙人組／團體」。（Getty Images）