【復仇者聯盟4】BTS防彈少年團大膽劇透　粉絲嬲到震：點解要咁？

近日電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，全球Marvel迷為之轟動，未能抽空觀看電影的粉絲都出盡辦法避免劇透。正所謂「避得一時唔避得一世」，BTS防彈少年團25日在韓國舉行簽名會，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA竟大膽在台上劇透？ 內含少量劇透，粉絲請三思！

25日的簽名會上，BTS防彈少年團抽選預先向粉絲收集的問題，並在台上進行Q&A環節。7位成員抽中「分享最近一件好笑事」的問題後，J-Hope原先正在分享前一天在戲院偶遇Jin，笑對方悉心打扮仍能一眼認出他是誰。突然柾國就開口問：「是看了《Endgame》了嗎？」，6位哥哥立即開始捉弄忙內的他，直接在台上問：「要劇透嗎？」。慌張的柾國只好不停叫「不行」，場面搞笑。沒想到RM竟然直接出招說：「我知道有兩個人死了。」

聽到台下粉絲生氣的反應，BTS防彈少年團7人都十分驚訝！（影片截圖）

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除了柾國慌張外，RM一句劇透立即激嬲現場粉絲，一名女A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）更大叫：「為甚麼要這樣！」，但RM就一直強調自己沒有說是誰死了。為了繼續捉弄柾國，Jin更繼續說：「打交…嘩…石頭…」，最後由RM一句「安靜一點」完結這個緊張的劇透時間。雖然RM當時沒有說出角色名字，但其實從Suga的口型，就已足夠看出答案。不少粉絲事後表示，一直非常小心避免劇透，但最後竟然在簽名會上被成員們劇透，紛紛大叫「竟然防不了哥哥們」。

相信BTS劇透都只是想捉弄柾國，粉絲應該不會介意吧。（網上圖片）