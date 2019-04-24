BTS防彈少年團、TWICE等現身K-pop頒獎禮　MOMOLAND奇招搶鏡

韓國K-pop頒獎禮「THE FACT MUSIC AWARDS」今日（24/4）於仁川隆重舉行，多個偶像組合和歌手現身支持，包括BTS防彈少年團、TWICE、NU’EST、(G)I-DLE、請夏、MOMOLAND、Monsta X、Red Velvet、MAMAMOO、Super Junior D&E等，而全炫茂和少女時代成員徐玄則擔任主持人。

BTS防彈少年團現身，引起全場粉絲歡呼不斷。 （Viu《K1頭條》提供）

TWICE新歌《FANCY》較過往歌曲成熟，而今次頒獎禮的衣著亦頗具女人味。 （Viu《K1頭條》提供）

或許韓國近日逐漸回暖，有女歌手在紅地氈性感上陣，毫不吝嗇盡騷fit爆身段，例如Red Velvet的Joy、Irene和Seulgi穿上黑色露肩短裙，MAMAMOO的輝人和華莎以低胸裝示人，而Solar更穿上Tube Top，展露結實的腹肌，至於深受韓國和海外A.R.M.Y（BTS粉絲）的防彈少年團今日西裝骨骨，踏上紅地氈時固然引來A.R.M.Y歡呼。

MAMAMOO唱功了得之餘，身材也相當亮眼。 （Viu《K1頭條》提供）

Red Velvet全團以黑色禮服上陣。 （Viu《K1頭條》提供）

今次是黃旼炫回歸NU'EST後，全體首次現身頒獎禮。 （Viu《K1頭條》提供）

不過最搶眼的必定要數MOMOLAND，皆因七位成員慧彬、Nancy、妍雨、娜允、妸仁、JooE和JANE在紅地氈上合力組成「大媽」星星，隨即吸引全場目光，大批記者不斷拍照，成為紅地氈一大亮點，所以在紅地氈上，不止要衣著亮麗，還要出奇招，才能搖身一變成為全場焦點。

MOMOLAND的「友誼之星」成功搶去不少鋒頭。（Viu《K1頭條》提供）

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